La UIF investiga a Miguel Angel Mancera por recursos irregulares durante la pasada administración

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 18, AGOSTO, 2020, 15:38 hrs.

A la pregunta expresa, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, si en la reunión con Santiago Nieto, titular de la UIF se comentó algo sobre un congelamiento de cuentas para el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, la mandataria local dijo que no se habló del tema.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga temas que tienen que ver con asuntos de uso de recursos irregulares durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

’No tocamos ese tema, hablamos de algunos temas que, pues por la propia investigación de la UIF no podría comentar, pero son temas que tienen que ver con asuntos de uso de recursos irregulares durante la administración anterior’, dijo en conferencia de prensa.

Aunque también se le cuestionó el asunto de las sanciones a servidores públicos llevadas a cabo por la Contraloría General, no emitió ninguna información al respecto.

’La verdad es que no podría yo comentar asuntos específicos, fue una reunión general. Yo, la verdad reconozco mucho el trabajo que ha estado haciendo Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido muy importante para el país’, agregó.

Este lunes, Sheinbaum Pardo se reunió con el titular de la UIF, por lo que subió a su cuenta de Twitter una fotografía de ambos.

’Un honor y placer recibir a @SNietoCastillo Muchas felicidades por el trabajo que ha realizado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La erradicación de la corrupción es pilar y fundamento de nuestro proyecto de nación y de ciudad’, escribió en la red social.

La semana pasada, la Contraloría informó que ha sancionado a un total de mil 680 servidores públicos y suspendido a otros 20 mientras son investigados por diversos actos de corrupción del período de enero de 2019 a febrero de 2020.