La Última Invasión Naval-Militar Yanqui a México

El 9 de abril de 1914, Jueves Santo, el buque USS Dolphin de bandera norteamericana estaba anclado en aguas mexicanas, frente al Puerto de Tampico y de él bajaron diez marinos y a bordo de una lancha se dirigían a Puerto Iturbide cuando los interceptaron federales que los llevaron hasta unas oficinas para interrogarlos. Los estadounidenses dijeron que iban a comprar gasolina para el barco, sin intenciones de permanecer en ese lugar. La detención duró una hora y en apariencia el incidente no pasó a mayores.

Ese suceso fue uno de los dos argumentos que manejó el presidente Woodrow Wilson para disponer que sus marinos llegaran al Puerto de Veracruz, porque los norteamericanos estaban ’ofendidos’ por la arbitraria retención de sus connacionales. El segundo, que el gobierno de Estados Unidos de América desplazó a sus buques para impedir que armas alemanas llegaran a territorio mexicano para los federales; el armamento procedía de Alemania en el barco Ypiranga.

Baste añadir, en este comentario, que por esos días las relaciones diplomáticas, entre los dos gobiernos, no eran nada cordiales, debido a que el usurpador Victoriano Huerta para ocupar la Presidencia de México, contó con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson, mediante El Pacto de la Embajada. Sin embargo, el presidente W. Wilson no reconoció a Huerta y simpatizaba con Venustiano Carranza.

Para el mediodía del 14 de abril, hace 99 años, los marinos norteamericanos ya ocupaban las oficinas de la Aduana y empezaban a desplazarse por las calles del Puerto, para cumplir la orden presidencial de ocupar la Ciudad. Tres buques estaban anclados frente a nuestras costas, los tres de bandera gringa con matrículas USSFlorida, USSUtah y USSPraire. Todos los ocupantes de esas embarcaciones estaban bajo las órdenes de los comandantes Frank Friday Fletcher, Henry Thomas Mayo y Charles T. Badger. Para los días siguientes hasta las aguas del Golfo de México arribaron una veintena de barcos norteamericanos, así como dos acorazados británicos y uno español.

AZUETA Y URIBE, HÉROES NACIONALES

El mismo día de la invasión injustificada, pues W. Wilson procedió en forma violenta y por una descarga visceral, se escenificaron los primeros encuentros entre los invasores y los cadetes de la gloriosa y heroica Escuela Naval Militar. Cabe mencionar que las fuerzas federales, enviadas por Huerta, para recoger el armamento alemán, simplemente tocaron retirada.

De acuerdo con las crónicas periodísticas para las 12:30 horas de ese Jueves Santo, los jóvenes cadetes marinos estaban estratégicamente ubicados y con la orden de repeler a los invasores. Entre ellos figuraron, el acapulqueño Teniente Táctico de Artillería José Azueta (Luis Felipe José Azueta Abad) y Virgilio Uribe Robles, originario del Distrito Federal, con escasos 18 años de edad y 19 meses como alumno. Los dos cayeron heridos de muerte en las calles porteñas.

Azueta era hijo del Comodoro Manuel Azueta Perillos, quien preparó y dirigió a los defensores de la Patria, como están considerados los mencionados marinos. Azueta murió, a los 19 años, al ser herido por el norteamericano Joseph G. Harner. José recibió la atención de los doctores Roberto Reyes Barreiro y Luis Moya, pero no sobrevivió. El comandante Fletcher se entrevistó con el comodoro Azueta para disculparse (?) y ofrecerle servicios médicos, pero el marino mexicano no aceptó. El fallecimiento sucedió el 10 de mayo de ese 1921. Antes de morir, Azueta recibió honores navales, una medalla y el ascenso a Capitán Segundo Táctico de Artillería.

Había cumplido 16 años cuando Virgilio Uribe, jovencito físicamente débil ingresó a la Escuela Naval Militar y pasó satisfactoriamente los exámenes. Era un destacado alumno, por lo que al morir se decretó que su nombre encabezara toda lista de cadetes. Recibió un tiro en la frente y su muerte fue instantánea, contó su compañero de armas Carlos Meléndez. Virgilio también recibió honores, en su caso póstumos, y se le ascendió a Subteniente de la Armada.

Preciso a muy buenas amigas y buenos amigos que no soy historiador, tampoco cronista, sino un amante de la Historia Patria. Recabo como reportero en diferentes fuentes los datos para redactar comentarios de este tipo.

INICIA EL PROGRAMA APRENDE EN CASA

El lunes 20 de abril quedará registrado como una fecha histórica en el ámbito de la educación pública. Con motivo de la pandemia continuarán cerradas las puertas de las escuelas oficiales de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. La SEP implementó el Programa Aprende en Casa para que los alumnos y los estudiantes puedan concluir el ciclo escolar como está calendarizado. Profesoras y profesores impartirán sus clases por medio de Internet, mediante WhatsApp. El alumno buscará el archivo correspondiente e imprimirá el material, habrá clases con videos y se formularán cuestionarios para que niñas y niños investiguen y escriban las respuestas. Los alumnos, de las ciudades capitales (la de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Saltillo, entre otras) tendrán menos problemas que los de las rancherías y pueblos sin las comunicaciones adecuadas. Esperemos que haya buenos resultados y no empezar a lanzar críticas infundadas.

FALLECIÓ NACHO PICHARDO P.

Conocí a Nacho Pichardo Pagaza en los finales de la década de los 50. Empezaba el toluqueño su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional, el ahora vapuleado PRI. La Dirección Nacional Juvenil estaba en manos del profesor y licenciado Miguel Osorio Marbán. Fue la etapa más fructífera para el partido por la formación de quienes serían integrantes de gabinetes presidenciales, gobernadores, senadores, diputados y diplomáticos. A ella perteneció mi amigo el licenciado José Ignacio Pichardo Pagaza, nacido el 13 de noviembre de 1935. Nacho fue diputado local y federal, director de Finanzas y secretario de gobierno con el profesor Carlos Hank González. Subsecretario de Hacienda, titular de la Contraloría de la Federación y de la secretaría de Energía. Embajador en España y en los Países Bajos. Nacho murió al ser intervenido quirúrgicamente, el pasado día 14. En nuestro último encuentro, me obsequió su libro ’Anatomía de un Gobierno Singular. Seis Años con Carlos Hank 1969-1975’ y escribió ’Para Jorge Herrera Valenzuela, amigo antiguo y muy querido, a quien respeto y admiro’.

JAVIER SOLÍS, IMPRESIONANTE CARRERA

Panadero, carnicero, pepenador, lavador de coches, carga canastas, aficionado al boxeo, cantante en los festivales escolares y de carpas. Todo eso fue El Rey del Bolero Ranchero, quien respondió al nombre artístico de Javier Solís y en su acta de nacimiento aparece como Gabriel Siria Levario, originario del Distrito Federal. Después de una vida nada fácil, pues quedó huérfano a los 8 años de edad y su infancia revela datos dramáticos. Joven, atractivo, buena voz, aseguraba que ’la vocación del cantante era, por hambre’. La mañana del 19 de abril de 1966, a las 7:00 de la mañana la XEW fue el primer medio que dio la noticia del fallecimiento del intérprete de ’Sombras’ y un considerable rol de canciones. Empezó en el Teatro Salón Obrero, a invitación de Manuel Garay; estuvo 4 años en la variedad del Bar Azteca (antes Niño Perdido, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, y Fray Servando) en la Capital del País. Realmente su carrera artística comienza en 1950 cuando graba con el Trío Los Galantes. Filmó más de una docena de películas y lo seguimos recordando junto con su viuda Blanca Estela y sus hijos Gabriela y Gabriel.

P.D. Al abrir la agenda de efemérides de mi estimado Francisco Fonseca Notario, me encuentro que el 17 de abril –de diferentes años--se registraron un deceso y tres nacimientos, que cito en orden cronológico…En el lejano 1695, después de muchos sufrimientos muere la Décima Musa, la muy mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, a los 44 años de edad. Nació en San Miguel Nepantla, municipio de Tepetlixpa, Estado de México y se llamó Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana… Los coahuilenses se sienten orgullosos porque tienen como paisanos a la familia de actores Hermanos Soler. Pues bien, Domingo Díaz Pavía, en las carteleras Domingo Soler, nació en Saltillo en 1901… En el Distrito Federal en 1902 nació uno de los más ilustres mexicanos, destacado poeta y excelente titular de la SEP, Don Jaime Torres Bodet, quien también hizo carrera diplomática, fue secretario de Relaciones Exteriores y director general de la UNESCO; falleció a los 72 años… Costa Rica fue la tierra natal de una gran artista, superovacionada como cantante y que aplaudimos como Chavela Vargas, quien nació en 1919 y vivió 93 años. En el pasaporte su nombre oficial: María Isabel Anita Carmen Vargas Lizano.

