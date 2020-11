CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al expresidente municipal de Atenco, Estado de México, el priista, Andrés Ruíz Méndez, por presuntos desvíos de recursos públicos de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.



De acuerdo con oficio 110/142/2019, de la Unidad de Inteligencia Financiera para formular la denuncia en contra de Rosario Robles y otros ex funcionarios de esa dependencia, que el ex presidente municipal del PRI habría recibido, en sólo un mes, más de 14 millones 700 mil pesos provenientes de la Sedatu.



La unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla la triangulación de operaciones en el que terminó como beneficiario el ex alcalde, quien tuvo un ’esquema de operatividad incongruente’ en su cuenta bancaria.



’Del 16 de diciembre de 2016 al 19 de enero de 2017 recibió en su cuenta bancaria, sin razón aparente, la cantidad de 14 millones 723 mil 208 pesos, y en el mismo periodo dispuso de 6 millones 951 mil 265 pesos.



’Por tanto, no se encuentra congruencia en que cierta cantidad de recursos provenientes de la Sedatu hayan sido depositados en una cuenta a nombre de Cleofas Rivera Cruz y finalmente enviados a favor de Andrés Ruiz Méndez, lo que genera irregularidad (…) pues ninguna relación lógica se encuentra en el envío de recursos de una dependencia a cuentas personales de personas físicas’, detalla.



Una de las cuentas desde donde se realizó una de las operaciones fue la 0163929795 del banco BBVA, cuyo apoderado era Emilio Zebadúa, entonces oficial Mayor de la Sedatu.