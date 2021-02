La unidad del movimiento obrero fundamental, dice el CT

CON PLENA UNIDAD EL CONGRESO DEL TRABAJO CELEBRA 55 AÑOS DE VIDA Y FINCA DEMANDAS EN PRO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS, MAS SEGURIDAD Y MEJOR SALARIO



+ Taxistas de la CDMX harán manifestaciones si no hay respuesta



+Trabajadores del volante del Sitio 300 alcanzan contrato colectivo



El Congreso del Trabajo conmemoró sus 55 años de fundación, compartiendo el pan y la sal, en un desayuno de unidad en donde el consenso fue el pronunciamiento contundente por la consolidación de la unidad y el redoblar la lucha por mejores condiciones de seguridad y de salud, para que nadie se quede sin atención médica en el momento que lo requiera y que además se logre el control de la pandemia que tantas vidas ha cobrado y que ha propiciado que algunos mueran en las puertas de los hospitales por la saturación de los mismos.



Fue bajo la convocatoria del líder ferrocarrilero Víctor Flores Morales que el pleno del Congreso del Trabajo logró reunirse bajo estrictas medidas de seguridad, sanitización, sana distancia, sólo un dirigente y un acompañante, así como varias medidas más, incluso se entregó un cubrebocas y una mascarilla a cada uno de los asistentes y el evento fue muy breve.



Un llamado especial se hizo para seguirse cuidando todos en medio de la pandemia que tanto nos a afectado a todos y se hizo mención al aniversario de la Confederación General de Trabajadores que cumplido su primer centenario.



La reunión que fue presidida por el secretario general de la CTM, Carlos Aceves de Olmo, junto con el Primer Vicepresidente, Reyes Soberanis Moreno, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) así como el secretario general sustituto de la CTM y Segundo Vicepresidente del CT, Gerardo Cortes, junto con Oscar Moreno. F, y fue el líder ferrocarrilero Víctor Flores, quien se llevó el reconocimiento por su convocatoria y el interés permanente por la unidad del movimiento obrero organizado, hecho que subrayó el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo.



El Congreso del Trabajo al conmemorará su 55 aniversario reitero los compromisos laborales que tienen con todos sus representados, quienes mantienen sus puntos de vista en torno a la reforma laboral y demandan enérgicamente mejores salarios, seguridad social y laboral, así como más empleos y mejores salarios,



Reyes Soberanis resaltó que la pandemia ha generado múltiples pérdidas a los trabajadores, y que incluso millones de ellos aún no han podido recuperar el empleo y la pobreza ha invadido a un importante número de hogares de trabajadores.



Dijo que desde que el Gobierno declaró emergencia sanitaria, se perdieron miles de empleos formales y hasta la fecha no ha sido posible su recuperación y la pobreza sigue agobiando a cientos de mexicanos quienes no han recibido ninguna ayuda, haciendo eco de esto otros líderes como Amador Monrroy, presiden de la CTC y el arquitecto Rafael Riva Palacio, dirigente del Sindicato del INFONAVIT, entre otros.



Reyes Soberanis, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) se refirió a que retroceder al semáforo rojo afectaría aún más la situación económica que se vive por la pandemia, por ello reitero el llamado hecho tanto por Víctor Flores como por Carlos Aceves del Olmo y el pleno del Congreso del Trabajo, conto con la presencia del arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, secretario general del Sindicato del INFONAVIT, el Oficial Mayor, Juan Pérez Jauregui, José Luis Mondragón, Paz, líder de FRET. Amador Monroy Estrada presidente de la CTC



En forma especial y por voz de Reyes Soberanis se hizo mención a los dirigentes que han sido afectados por el COVID como Juan Uribe Soria y Marco Antonio Hernández Ruiz, y se hizo una remembranza de todos aquellos seres queridos y familiares que también han partido por culpa del virus mortal….



INCREMENTO EN LAS TARIFAS NO ES NECEDAD, ES NECESIDAD; HAY RUTAS DESAPARECIDAD: FAT



A un año de que acordaron con el Gobierno de la Ciudad de México una pausa de 5 meses, subsidiada con un bono al combustible para determinar el monto del incremento a la tarifa en la Ciudad de México, los integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas advirtieron esta mañana que si no reciben una respuesta seria, formal, sin dilaciones y congruente de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realizarán movilizaciones a partir del próximo lunes 1 de marzo.



’Es urgente que se nos equipare con el resto de la República Mexicana a 9.15 pesos, pero de manera urgente por ahora necesitamos 2 pesos para hacerle frente a la situación que ya de por sí era grave y se agudizó con la pandemia’, destacó Nicolás Vásquez Figueroa, quien estuvo acompañado por José Luis Tenorio, Enrique Hernández, Esteban Medina, Jaime Ávila y otros dirigentes transportistas.



Sobre su probable insensibilidad al exigir un incremento a la tarifa en esta época de pandemia cuando la economía se ha contraído exponencialmente, Vázquez Figueroa preguntó que ’si no se le hace insensible a la Jefa de Gobierno y a la sociedad que en 27 años se nos ha otorgado un aumento de 100% cuando la gasolina ha aumentado de 1.35 pesos a los 20 pesos actuales, que corresponde a 1,381 por ciento’.



O que un microbús en 1993 costaba alrededor de 90 mil pesos y hoy nos exijan un autobús con alta tecnología que está en alrededor de 1 millón 750 mil pesos. Es decir, el incremento es de 1,844 por ciento. ’¿No es una incongruencia del gobierno pedirnos este tipo de unidades cuando en 27 años nos ha descapitalizado?’, cuestionó el transportista, quien fue secundado por sus compañeros.



Vásquez Figueroa dijo que el incremento a la tarifa no es una necedad, sino una necesidad, al dar a conocer que la situación del gremio transportista es tan precaria a estas alturas que una ruta, la 49, que tenía recorridos con 61 unidades del Metro Xola a Canal de San Juan y la Colonia Pantitlán, dejó de trabajar, mientras que otros lo hacen en contados días a la semana porque hoy, ’prestar el servicio es únicamente para sobrevivir’.



José Luis Tenorio agregó que los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y la Jefa de Gobierno saben muy bien que hoy el transporte no puede operar si no es subsidiado, tal es el caso del Metro, los trenes ligero y férreo, el Trolebús y recientemente el Metrobús. ’Para el caso nuestro, instalaron cámaras en las unidades y a través de ellas se pueden dar cuenta de la cantidad de pasaje que sube y los costos de mantenimiento y combustible que tenemos’, agregó el vocero de los transportistas.



Al respecto, Jaime Ávila, representante de una de las empresas concesionarias del Metrobús, expresó que si desde hace tres años el Gobierno de la Ciudad de México no hubiera comenzado a subsidiar al sistema a través del Fideicomiso del Metrobús, ’no hubiéramos podido salir a trabajar, por lo que se hace urgente un incremento a las tarifas del transporte concesionado’.



Tenorio Padilla agregó que la situación en la que está el transporte de la Ciudad en estos momentos ’no la generamos nosotros; es un problema que se ha venido agravando día con día y estalló ahora con la pandemia’. En su caso, ejemplificó que en la Ruta 18 tenían 1,500 unidades, hoy sólo está trabajando la mitad porque sus compañeros han preferido guardar sus unidades ya que sin la afluencia normal de pasajeros ni una tarifa justa, salir a dar el servicio se convierte en una pérdida económica aún mayor.



Agregó que ’es responsabilidad del gobierno dar apoyos reales a quienes movemos a más personas en la ciudad de México y estamos abandonados; tal parece que quieren desplazarnos y darle el transporte a grandes grupos de capital y sus obras faraónicas que carecerán de una efectividad real’. El transporte concesionado mueve al 50 por ciento de los casi 35 millones de viajes persona al día en una situación normal.



Al ser cuestionados sobre el bono que entregó el gobierno, Tenorio Padilla recordó que el bono de 4 mil pesos no fue otorgado como pandemia, ’lo otorgaron por cinco meses para que al finalizar estos 5 meses hubieran tenido el tiempo para analizar de a cuanto se iba a dar el incremento; esa cantidad fue otorgada como reconocimiento tácito de la autoridad a la necesidad de incremento y ni siquiera fue entregado a todos los concesionarios’.



Por esto, los transportistas anunciaron que si en estos días no tienen una respuesta clara del gobierno de la Ciudad de México, iniciarán diferentes tipos de movilizaciones y movilizaciones en la ciudad a partir del lunes 1 de marzo…..



CONCLUYE UNA LUCHA HISTORICA TAXISTAS DEL AEROPUERTO DE SITIO 300



El Primer Vice Presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis, secretario general Confederación Obrera Revolucionaria (COR) señalo que es una realidad la garantía laboral para los integrantes del Sitio 300 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al firmar el Contrato Colectivo de Trabajo con lo que concluye una lucha histórica para los trabajadores del volante, quienes ahora podrán disfrutar de las prestaciones de Ley, gracias al trabajo realizado por años.



El dirigente sindical que condujo gran parte del proceso que permitió a los operadores de taxis alcanzar este beneficio y obtener las prestaciones que les permitirán obtener importantes garantías en su trabajo y obtener beneficios económicos que permitirán elevar el nivel de vida de sus familias



Cabe señalar que la COR y el Congreso del Trabajo han venido respaldando a los operadores de los taxis que dan servicio en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en su lucha constante para obtener el reconocimiento cómo trabajadores y obtener las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo y que hoy para el sito 300 ya es una realidad, después de tantos años de lucha, y alcanzar la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo que cuenta con las prestaciones ya mencionadas.



Esto finca el antecedente de justicia social y les permitirá seguir respaldando a las demás agrupaciones que prestan este servicio de gran soporte en el aeropuerto para que también sean reconocidos y lograr la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo.



Para todos los integrantes del Sitio 300 sin duda hay mucho que festejar pues no todos los días se puede disfrutar de un contrato tan benéfico para los trabajadores del volante.