LA UNIDAD, SOLIDARIDAD Y AMOR A LA TIERRA ES CAPAZ DE TUMBAR MITOS Y DOGMAS DE PODERES

Si las conductas de los partidos en encausar sus intereses de poder caerán en la incertidumbre de nuestra sociedad liquida al estado de animo de la población, dos elementos inmersos a este proceso es la incertidumbre y el abstencionismo, que consideran en que el dinero de compra de voluntades propiciara más malestar social al no percibir esperanzas con certeza al presente. La bandera de respuesta social, el ciudadano común busca alternativas de cambio de su entorno social 2021. El voto razonado: su complejidad y magnitud de la propia elección intermedia que concurre a 32 elecciones locales dentro de las cuales se definirá a 15 nuevos gobiernos estatales. Así como en 30 entidades habrá elecciones locales a las diputaciones y presidencias municipales, Morena es oposición en 20 estados gobernados por el PAN, PRI Y PRD a nivel legislativo y presidencias municipales.



Las principales áreas metropolitanas del Estado de México quedaron en manos de Delfina Gómez, candidata de Morena; mientras que el priista, Alfredo Del Mazo, arrasó en zonas rurales, según los resultados preliminares sobre los votos. Delfina Gómez obtuvo mayores votos en nueve zonas urbanas del Estado de México; entre ellas Ecatepec, de donde es originario el actual gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, quien fue alcalde de ese municipio en dos ocasiones. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de las 45 zonas distritales del Estado de México, Delfina Gómez (UN MILLÓN ZOO MIL) candidata de Morena, ganó en regiones como Tultitlán (38%), Tlalnepantla (35%), Coacalco (38%) y Cuautitlán Izcalli (38%); territorios que tradicionalmente habían sido dominados por el PRI.



La candidata Delfina Gómez predominó en zonas como Valle de Chalco (31%), Texcoco (48%), Naucalpan —parte del llamado corredor azul por su apoyo al PAN— (34%), Ixtapaluca (35%) y Ecatepec (38%), donde Morena logró sumar más de 196 mil votos. El PREP muestra que el mapa del Estado de México dejó de ser rojo PRI en las regiones que colindan al norte con la Ciudad de México. El primo del presidente Alfredo Del Mazo, consiguió ’DOS MILLONES ’mayor ventaja en 21 regiones del Estado, entre ellas, la capital del Estado, Toluca (31%) y en la cuna del priismo: Atlacomulco (49%). ’La fuerza fue en zonas rurales y alejadas de la zona metropolitana, como Lerma de Villada, Chicoloapan de Juárez, Tenancingo Degollado, Tejupilco de Hidalgo, Jilotepec, Ixtlahuaca de Rayón, Huixquilucan, Zumpango de Ocampo, Amecameca, Acolman de Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Miguel Zinacantepec, o Los Reyes Acaquilpan.’ Alfredo del Mazo



El PREP, Alfredo Del Mazo, con 33.72% de los votos; mientras que Delfina Gómez, candidata de Morena cuenta con 30.81%. En el caso de Juan Zepeda candidato del PRD ’UN MILLÓN DE VOTOS ’, al obtener el triunfo como primera fuerza política, fueron los distritos electorales de Nezahualcóyotl. Aquí es gobierno el partido del Sol Azteca. La candidata Josefina Vázquez Mota candidata del PAN, sólo alcanzo el triunfo mayoritario en el distrito 29 de Naucalpan, en donde por cierto su partido es gobierno. Los acuerdos de amasiato del poder y el pago de facturas al poder.



Los recursos públicos en el estado de México donde los datos actualizados de la auditoría arrojan 34 mil 660 millones de pesos que deben ser aclarados o devueltos. Aquí la mayor parte de observaciones se concentran en el último año de gobierno de Eruviel Ávila (2016) y los dos primeros años del actual gobernador Alfredo del Mazo, la Auditoría solo ha presentado ocho denuncias ante la FGR por esta situación.



La toma de protesta del gobernador electo Alfredo del Mazo III, ante las instancias procedimientos legales la oposición Morena no pudo comprobar sus argumentos jurídicos a la falta de una verdadera estructura electoral que solo alcanzo más del 70% de los representantes de casilla y generales en las urnas, el voto que legitima a las partes para el poder público a través o de nuestra democracia representativa, La política ha propiciado dos fenómenos de poder el centralismo de la democracia y la política como instrumento de intereses de poder. La próxima fecha de toma de protesta del gobernador electo el 15 de septiembre y toma riendas de la administración en el primer minuto del 16 de septiembre del 2017.



LA ELITE POLÍTICA dos ex gobernadores de la familia Atlacomulco de Alfredo de mazo padre y que en sus inicios crean el circulo de poder tras sexenal (Emilio Chuayffet CHEMOR y Cesar Camacho , articulador de las izquierdas ), en los pasillos se menciona secretario de gobierno que no es nada desconocido en las décadas de los 80s y 90 s de estos dos personajes , pero , hay una circunstancia que los habitantes han cambiado y más los esfuerzos del valle de México por mejor respeto ,romper la desigualdad social donde está asentada el 70 de los electores en la zona con urbana de la CDMX y sus 30 municipios con demandas distintas de servicios y desarrollo de la infraestructura para poder romper esos círculos de pobreza y desigualdad. Dos situaciones de legitimidad del nuevo gobierno y su representación de gabinete.



Las fuerzas políticas del valle de México se expresaron a medias, en la elección del 2018 estará en juego la raíz del poder público desde la presidencia de la república, senadurías, diputaciones locales y federales y los cabildos, en el estado de México con sus 125 municipios, con sus 41 distritos federales y 45 locales, esto permitirá la única oportunidad de la oposición de poder romper el esquema de poder concentrado en una elite con su argamasa y control e familias. Los liderazgos incluyentes y con sus acciones regionales permitirán determinar el sentir en base a focalizaciones de consenso y estrategia política a las masas. Si, Texcoco, mi tierra una vez más en el eje del ciclón, donde la habilidad del liderazgo y reflexión ante la oportunidad de cambias la radiografía estatal y nacional, con un proyecto viable que permita la inclusión de las voces regionales y su operación política, ante el sistema de poder.



La trinchera coyuntural y de circunstancia a la imagen de un movimiento masivo a favor de Morena-Edomex, pero esto dependerá a la sensibilidad y abrirse a las expresiones políticas y sociales de cada región de nuestro Edomex-valle de México. La oportunidad está a la vista solo falta voluntad de los mejores o en ocasiones de los menos peores, ante la definitiva acción contra el yugo de poder central esta del Edomex en el 2018 y dos causas esenciales donde en solo 3 años el PRI ha perdido más de un millón d electores (2015-2017). La migración política debe ser consolidada, y ver más al futuro de la circunstancia y coyuntura en el 2018. El camino es largo como lo ha sido por más de 2 décadas y la oportunidad dependerá de morena que sea capaz de aglutinar esas fuerzas regionales Territoriales. Una de las esperanzas es la participación masiva de los jóvenes de 18 a 45 años que representan el 38% del electorado del país de 87 millones. EN EL 2021 VOTARAN 94 MILLONES DE ELLOS 5 MILLONES ENTRE 18 A 21 AÑOS. Los jóvenes que buscan ser buenos líderes de su comunidad con identidad y amor a su tierra, hay dos formas de identidad en el derecho internacional luis Solis (derecho de la tierra) e ius conseguimos (derecho de sangre), los liderazgos se construyen en base a la afinidad de un proyecto social a su comunidad a través de un proyecto político, representado por el poder público.



La experiencia y conocimiento de su entorno social conforma a las tipologías de cada municipio y distrito. Primero deben aprender a confiar en ellos más que en cualquier otra persona, sin confianza no hay liderazgo. En el peregrinar político debe haber personajes de todo tipo de perfiles, pero con un objetivo la solidaridad y correr en lo que hacen en mediano plazo y largo plazo, la persistencia y constancia diaria de la vida los llevara a poder realizar sus metas o sus sueños, de lo que quieren y el cómo debe ser la nueva forma de gobernar. Si la política no es excluyente de condición social y de preparación, pero si lo más ideal es tener una preparación escolar y mental ante las luchas de poder y su mejor comprensión a las fuerzas internas y externas del poder mismo.



El estar conscientes que no son sueños, aquellos que no respetan la libertad de decisión, no pueden sujetar a nadie a sus propias decisiones, deben guiar a su grupo a acciones conjuntas y no a caprichos no colectivos y por último el buen líder renuncia a las metas personales por las necesidades primordiales del equipo y sus logros siempre redundan en beneficio colectivo, por eso aquel que busca una posición personal debe ser con el respeto colectivo en base al consenso. La democracia a un esquema piramidal de sistema de partidos, les permiten determinar el espacio público que les interesa, llamase PRI, PRD, PAN, MORENA Y LOS NUEVOS PARTIDOS. Se está viviendo el ciudadano común en una vida de consumo y a la apatía, sufriendo sería en vano, eso puede provocar un enojo general de una población molesta a las inacciones de nuestros gobiernos en sus tres órdenes DE GOBIERNO, FEDERAL, MUNICIPAL Y ESTATAL.



Si a la alternativa de gobierno, simplemente quitar a unos para entrar ellos. Habrá que ver si la sociedad está de acuerdo con ellos y les vuelve a dar su apoyo el próximo 6 de junio del 2021. Las candidaturas a diputados locales, federales y alcaldes en la línea de simulaciones y aun proceso de encuestas amañadas en dirección del dedazo. Y si se le suma la pérdida de confianza del ciudadano a Morena, donde su esperanza se diluye ante estas guerras intestinas de poder de los lobos alfa.



El año 2021 se enfoca a la recuperación de espacios perdidos en las elecciones federales del año 2018 con el propósito de construir una nueva composición en la cámara de diputados para desarticular a la aplastante mayoría de ’Morena’ bajo la propuesta de reconducir el presupuesto federal, así como reorientar la política económica y de seguridad del país.