La unidad y diversidad de ideas son sinónimo de voluntad política, de diálogo y no de enfrentamiento: Olga Sánchez Cordero

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 30, OCTUBRE, 2020, 13:25 hrs.

Al encabezar la reunión virtual de trabajo con los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a la unidad y a que la diversidad de ideas sea sinónimo de voluntad política, de diálogo y no de enfrentamiento.



’Hago un llamado a permanecer unidos y a no dejar que la incertidumbre nos lleve por senderos o puedan derivar en aún más complicaciones. La Secretaría de Gobernación está para escuchar y trabajar con cada una de las entidades federativas y para fortalecer a la democracia como la única forma de gobierno que puede asegurarnos un futuro mejor. Todos los temas serán discutidos y todas las voces serán escuchadas’, enfatizó.



La titular de Gobernación indicó que la democracia se construye entre todas y todos, y ante la coyuntura derivada por la pandemia, hoy más que nunca ’debemos permanecer unidos para encontrar soluciones conjuntas’.



Ante los gobernadores y representantes que estuvieron conectados en la reunión de trabajo, la secretaria Olga Sánchez Cordero reiteró que el Gobierno de México, a través de la dependencia que encabeza, es un espacio abierto para todas y todos para trabajar y construir un federalismo corresponsable, justo y equitativo, con una distribución de competencias claras y precisas.



’La democracia no es algo que se dé de forma estática, es un proceso vivo que se construye día a día entre todos los actores que componen la sociedad. México es un país diverso en todos los sentidos y construir el nuevo federalismo implica que esa diversidad se haga presente en nuestras discusiones, pero no debe ser sinónimo de enfrentamiento sino voluntad política de dialogar’, refirió.



Para enfrentar y superar las repercusiones en materia de salud, social y económica, derivadas de la pandemia, señaló que es primordial el trabajo conjunto con los gobiernos estatales.



En estos meses de pandemia –continuó- esta relación se ha estrechado entre nosotros, precisamente porque hemos tenido que enfrentar todos estos retos, tanto en materia de salud como en materia de economía, este bache económico, y esta situación de pandemia, y que nos ha obligado a guardar nuestra sana distancia, pero no ha impedido que hablemos, que platiquemos y que tengamos acuerdos’, dijo.



’Estoy convencida de que todos los estados, tanto aquellos organizados en la Conago, como los que están en la alianza federalista, tienen como prioridad el bienestar de cada una de las personas que habitan en sus estados’, agregó.



Asimismo, el gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras López, anunció que la próxima semana habrá una reunión virtual de trabajo entre los integrantes de la conferencia y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para dar seguimiento a los temas pendientes, como son los trabajos con funcionarios para la revisión del pacto fiscal, que se desarrollarán durante el año 2021.



En la sesión virtual, participaron el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; las secretarias de Economía, Graciela Márquez Colín; y la del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Lopez-Gatell Ramírez; el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda; la presidenta del Instituto de la Mujeres, Andine Gasman Zylbermann; y la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Luz Beatriz Rosales.







En la reunión estuvieron la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; Tabasco, Adán Augusto López Hernández; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González; Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa; Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; Nayarit, Antonio Echevarría García; Hidalgo, Omar Fayad Meneses; Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; y Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.







En representación de los gobiernos de los estados asistieron el secretario de Gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, la jefa de oficina de Sonora, Natalia Rivera Grijalva; el secretario técnico de la Comisión de la Frontera Norte de Baja California, Héctor Irineo Mares Cossío; el secretario de Salud de Campeche, José Luis González Pinzón; el secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero; el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas.