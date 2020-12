La Union de Colonos de Miguel Ángel Castillo acusa el pleno abandono en que tienen a la gente mas pobre

La Paz, Méx.- ’Ya fui a varios lugares y en ninguno me quieren dar trabajo, me discriminan… ¿Es que acaso los viejos ya no comemos?’, expresó don Francisco Vizuet Herrera, de 65 años, quien subrayó la urgencia de generar fuentes de empleo para adultos mayores en este municipio. Por su parte, doña María Esther Rodríguez, de la misma calle Hidalgo, señaló que la inseguridad en esta colonia El Pino es ’altísima’.

’Nos asaltan a plena luz del día. Son jovencitos de 14 o 15 años, aparecen en una motocicleta, se bajan y amagan a los vecinos con puñales o armas de fuego. Y la única patrulla que a veces pasa no escucha las quejas de nadie…. Les vale lo que esté ocurriendo’.

Ambas denuncias fueron expresadas a la Unión de Colonos, encabezada por Miguel Ángel Castillo Lagunas, quien destacó la importancia de que los habitantes sumen esfuerzos en torno a problemáticas comunes.

Los entrevistados también denunciaron que la calle Hidalgo, entre muchas otras, carece de luminarias suficientes, las banquetas y arroyos se encuentran en pésimo estado y las autoridades locales de Morena no apoyan a nadie, ’solo a sus parientes, aunque no hayan terminado ni la preparatoria’.

Don Francisco señaló indignado que el gobierno federal anunció con bombo y platillos la venta de joyas, terrenos, autos de lujo y obras de arte, de los cuales se recaudaron millones de pesos… ’¿Y usted dígame… dónde está el dinero de esas negociaciones? ¿Por qué no se traduce en ayudar realmente a los pobres?’.

Añadió que denunciar ilícitos ante el Ministerio Público es toda una proeza. ’A mí me balacearon mi casa, y cuando fui al MP a poner mi queja, prácticamente me acosaron con tonterías como: ’¿Y quiénes fueron? ¿Cuántos eran’ ¿No les tomó fotos? Mejor desistí de buscar ayuda, porque todos se hacen patos…’

Doña Esther, por su parte, denunció que el carro de la basura pasa por esta calle solo una vez al mes… ’Los que sí hacen su agosto son los del burrito, pero ésos ya no quieren 10 o 20 pesos… Exigen 40 o 50 por llevarse los desperdicios, y si no hasta se molestan’.

Lamentablemente, insistieron los entrevistados, la inseguridad no existe solo en esta calle o colonia. ’A donde vaya uno, en cualquier parte del país, los problemas son los mismos, ya que vivimos un gobierno de mentiras, de promesas incumplidas’.

En su oportunidad, Castillo Lagunas pidió a los vecinos un voto de confianza para ir resolviendo las denuncias y necesidades. ’El año que entra -les dijo-, va a haber elecciones y las cosas van a cambiar sustancialmente. La gente tiene el poder para mejorar su nivel de vida y elegir a gobernantes honrados y comprometidos’.