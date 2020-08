La Universidad Autónoma de Guerrero se une al plan de reactivación económica para Mipymes.

Los cambios a los que nos enfrentamos son multidimensionales y aún y éstos habiéndose presentado para quedarse desde que la cuarta revolución industrial hizo acto de presencia a mitad de la década anterior, nunca antes habían sido tan drásticos y notorios.







El segundo trimestre del 2020 pasará a la historia al igual que otras crisis a las que la sociedad ha tenido que enfrentarse. La diferencia es la rapidez con la que estos cambios nos obligan a adaptarnos. Las pequeñas y micro empresas del país y de todo el mundo se ven ante una realidad, que aún y haber estado presente les obliga a adaptarse - la digitalización y el comercio electrónico.







Es en este contexto que la Universidad Autónoma de Guerrero se une al Plan de Digitalización Mipyme impulsado por la Organización de los Estados Americanos para acercarles una tecnología innovadora sin coste que viene acompañada a sí mismo de capacitaciones para que adapten la oferta a la demanda. La presentación, a cargo de la Universidad se hará en conjunción con los Gobiernos Municipales de Acapulco e Iguala el viernes 3 de Julio a las 19:00 hora local a través de la página de Facebook de la Universidad: https://www.facebook.com/UAGro.MX.Oficial







La premisa es sencilla - las micro y pequeñas empresas puedan crear su página web a través de este enlace y hacerlo sin que les cueste tiempo o dinero; tampoco necesitan contar con conocimientos técnicos.







A través de unos pasos desglosados y diseñados específicamente para el sector de la micro y pequeña empresa, y juntamente con una tecnología que cuenta en su haber con algoritmos diseñados a partir de más de un millón de páginas web creadas por parte de Kolau, una empresa del Silicon Valley pionera en la introducción del movimiento hazlo-tú-mismo al posicionamiento de internet.







Los emprendimientos que se unen para emprender un negocio nuevo o bien para crecer el que ya tienen pueden unirse desde ahora gracias a la alianza que se presentará en el evento.







El primer paso para la creación de la página web es que las empresas pongan la información relacionada con su emprendimiento a fin de que los visitantes de su página web puedan contactar con facilidad a través del formulario de contacto y/o por llamada telefónica mediante clic directo en el número de teléfono o por vía whatsapp, siendo ésta una elección que la empresa puede tomar y siendo los canales opcionales - si la empresa no quisiera que su teléfono fuera público bastaría con que éste no se rellenase.







Podemos ver el ejemplo de la página web: https://picadelis.principalwebsite.com/ donde vemos que la empresa ha optado por poner una imagen personalizada en la cabecera, siendo ésto algo opcional, si la empresa no cuenta con una imagen que quisiera añadir, puede en su defecto seleccionar una imagen plantilla.