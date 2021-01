La UNT denuncia juego sucio de empresas

ACUSA LA UNT A EMPRESAS DE ESTAR ATENTANDO CONTRA CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO MEDIANTE UN JUEGO SUCIO, DAÑANDO A MILES DE TRABAJADORES



+INFONAVIT apoya reestructurando deudas



+ Garantiza la SSA la vacunación completa



La Unión Nacional de Trabajadores reprobó las acciones emprendidas por diversas empresas, como la de Aeroméxico y Teléfonos de México orientadas a eliminar los Contratos Colectivos de Trabajo existentes con la ASPA y la ASSA y telefonistas y llamó a las negociaciones para resolver el conflicto y refrendar el respeto a las organizaciones sindicales.



La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que presiden Francisco Hernández Juárez, Agustín Rodríguez y el capitán Rafael Díaz Covarrubias manifestó su solidaridad y apoyo a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), y al Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, en las acciones y estrategias que sean necesarias para defender la permanencia de sus Contratos Colectivos de Trabajo y salvaguardar las condiciones que protejan los derechos laborales y fundamentales de todos sus integrantes.



’Reprobamos absolutamente las acciones emprendidas por Grupo Aeroméxico orientadas a eliminar los Contratos Colectivos de Trabajo existentes con la ASPA y la ASSA, en virtud que no existen los elementos jurídicos necesarios que justifiquen la medida’, indicó la UNT en un desplegado publicado en redes sociales.



’Este acto representa una medida autoritaria y unilateral que desconoce el amplio apoyo y sacrificio que, en los últimos meses, han dado los trabajadores de estos gremios para apoyar la estabilidad financiera de la empresa, generando ahorros en el costo laboral muy importantes’, agregó.



La UNT agrupa a los sindicatos de telefonistas, UNAM, Notimex, INBA y Conalep, entre otros, varios de los cuales están sujetos a serias presiones, incluso por funcionarios federales, sin que haya autoridades que puedan poner orden .



La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) manifestó su apoyo a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), luego que la administración del Grupo Aeroméxico intentara dar por terminados los Contratos Colectivos de Trabajo de los agremiados.



’Como federación de trabajadores y trabajadoras del transporte a nivel mundial, no estamos ajenos a la difícil realidad que enfrenta la aviación y comprendemos los grandes desafíos que las empresas enfrentan. Los sindicatos no pueden ser excluidos de una mesa de diálogo transparente y justa, sin imposiciones unilaterales de recortes de gastos que solo perjudican a los trabajadores y trabajadoras’, enfatizó el ITF.



La ITF hizo un llamado para realizar una mesa de negociación justa, así como a entablar un diálogo social como mecanismo de resolución de los conflictos entre la aerolínea y sus trabajadores.



El pasado 12 de enero, Grupo Aeroméxico solicitó a las autoridades laborales mexicanas dar por terminados los Contratos Colectivos de Trabajo y el despido de un número determinado tanto de SPA como de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), con el objetivo de acceder al desembolso final de 675 millones de dólares prometidos por Apollo Global Management el marco de su reestructura bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.



Ante ello, la Federación recordó que los agremiados a ASPA han pactado reducciones salariales de hasta el 65% desde marzo hasta diciembre de 2020, como medida de apoyo para la aerolínea, situación que ha impactado en la economía de los colaboradores.



’Este acto, constituye una prueba de que los miembros de ASPA tienen voluntad de encontrar una solución y apoyar a la empresa’, enfatizó el ITF.



Hoy la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), anunció su apoyo al Sindicato de Trabajadores Telefonistas, exhortando a las autoridades gubernamentales y al órgano regulador a encontrar una solución para el conflicto que actualmente enfrenta el STRM lo que implica modificar las políticas regulatorias actuales para permitir el acceso de Telmex a los servicios convergentes, eliminar subsidios a los competidores, resolver la agenda laboral pendiente y construir un acuerdo que garanticen la viabilidad de la empresa sin menoscabo de su Contrato Colectivo de Trabajo.



Señalan que consideran que en México desde hace años se han establecido modelos de competencia y regulación que inhiben la inversión que margina a la mayor parte de la población de los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación y que pone en peligro a la principal empresa de telecomunicaciones del país, como es Telmex. Adicionalmente el conso0rcio América Móvil ha puesto en práctica un proceso de reingeniería operativa y financiera que se traduce en el desmantelamiento progresivo de la empresa Telmex, ya que las porciones más rentables se esta empresa han sido entregadas y transferida a otras entidades del mismo grupo empresarial.



Esto a todas luces es un juego sucio contra sindicatos y sindicalizados…



INFONAVIT APOYA A MÁS DE 2 MILLONES DE ACREDITADOS CON DIFICULTADES PARA PAGAR



Para apoyar a las y los acreditados en la conservación de su principal patrimonio -la vivienda- ante la pérdida su relación laboral o la disminución de sus ingresos, en 2020 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) benefició a 2 millones 162 mil 785 acreditados a través de las distintas soluciones de pago contempladas en el nuevo Modelo de Cobranza Social implementado por la actual administración.



Durante el año, el Infonavit reestructuró 616 mil 930 financiamientos. Del total, 454 mil 375 a través de Solución a tu Medida; 21 mil 809, con Borrón y Cuenta Nueva; 50 mil 226, por el Dictamen de Capacidad de Pago; 84 mil 118 correspondieron a ajustes bajo el esquema Apoyo por Paro Técnico; y 6 mil 402, a otras soluciones de pago.



Adicionalmente, con el objetivo de proteger la economía de las y los acreditados, el Infonavit otorgó 715 mil 264 prórrogas de pago por pérdida de la relación laboral, realizó ajustes a la baja en las mensualidades de 273 mil 393 acreditados a través del Fondo de Protección de Pago, convirtió 74 mil 338 créditos originados en VSM a pesos, benefició a 28 mil 989 trabajadores con descuentos por liquidación anticipada y apoyó a 453 mil 871 trabajadores con las medidas emergentes ante la situación adversa ocasionada por la emergencia sanitaria por Covid-19.



De acuerdo con el nuevo Modelo de Cobranza Social las y los acreditados que enfrentan dificultades para realizar el pago de su hipoteca tienen a su disposición las siguientes soluciones: Fondo de Protección de Pagos. Es un fondo que se conforma con las aportaciones que se integran de los créditos originados a partir de enero de 2009, equivalente al 2% de su pago mensual, que ya está incluido en el descuento por nómina. Durante seis meses el Instituto completa la mensualidad del crédito, sujeto a una aportación realizada por el acreditado del 10% sobre el factor REA (Régimen Extraordinario de Amortización) más las comisiones correspondientes. Aplica para créditos originados a partir de enero de 2009. Este beneficio se puede obtener durante 6 meses cada 5 años.



Solución a Tu Medida. Ante la disminución de ingresos por parte del acreditado, durante 12 meses se otorga una reducción temporal en el factor de pago (con un complemento de pago a cargo del Infonavit). Este beneficio es renovable por las veces que el acreditado lo necesita. Aplica a créditos originados en VSM y en pesos entre 2014 y 2017.



Dictamen de Capacidad de Pago. Ante una disminución de ingresos por parte del acreditado, durante 12 meses se ofrece una reducción temporal en el factor de pago tomando como base el ingreso y gasto del trabajador. Aplica a todos los créditos originados en VSM a través de un convenio privado.



Borrón y Cuenta Nueva. Por situaciones de pérdida de empleo o incapacidad de pago, cuando los acreditados acumulan pagos omisos que no requieren de una reestructura o un apoyo especial por parte del Infonavit, se ofrece la capitalización de los omisos del crédito en el saldo insoluto del financiamiento.



Apoyo para Pensionados y Jubilados. Ante la jubilación del acreditado, se ofrece la sustitución del último salario registrado como base de pago del acreditado, por el monto de su pensión. Solo aplica a créditos en VSM y está condicionado al pago mensual.



Apoyo por Paro Técnico. Consiste en una reducción del 25% del pago mensual, por un periodo de hasta 12 meses, en caso de que la empresa en la que labore el acreditado se encuentre en paro técnico. Aplica en todos los créditos originados en VSM, a todos los acreditados que pagan bajo el Régimen Ordinario de Amortización (ROA) y con factor de pago fijo.



Responsabilidad Compartida. Convierte los créditos originados en VSM a pesos, con el objetivo de que la y el acreditado sepan cuál será su monto por pagar en lo que resta del crédito sin que su saldo siga incrementándose con base en el incremento anual del salario mínimo.



Descuento por Liquidación Anticipada. Ofrece a las y los acreditados que cuentan con un crédito mayor a 10 años un descuento para que liquiden de manera anticipada el saldo total de su crédito.



Las y los acreditados que enfrenten dificultades para pagar su crédito, podrán tener acceso a las soluciones de pago que el Infonavit ofrece, a través del portal institucional (www.infonavit.org.mx) en la ruta Inicio>Derechohabientes>Tengo un crédito>Soluciones para ti. También pueden comunicarse a Infonatel (800 008 3900), para recibir asesoría y proteger su patrimonio familiar…



GARANTIZA SECRETARIA DE SALUD APLICACION DE ESQUEMA COMPLETO DE VACUNA PFIZER



La Secretaría de Salud informa que todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud que recibieron la primera dosis de vacuna contra COVID-19 de Pfizer/BioNTech recibirán la segunda aplicación para completar su esquema de vacunación.



El embarque que arribó a nuestro país este 19 de enero da continuidad a la aplicación de dosis para completar esquemas.



Lo anterior, con relación a la confusión generada a raíz de un memorándum interno enviado este 19 de enero por el director del Hospital General Torreón, José Luis Cortez Vargas, al personal de dicho nosocomio, para informar que la aplicación de la segunda dosis no se realizaría en las fechas programadas y se avisaría al personal sobre la nueva fecha.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó durante la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador:



’En este momento seguimos vacunando al personal de salud de primera línea de atención contra COVID-19. No hay cancelación alguna de la segunda dosis, lo aclaro, no se ha cancelado la segunda dosis.’



Cabe mencionar que la Guía Técnica para la Aplicación de la Vacuna BNT162b2 Pfizer/BioNTech contra el Virus SARS-CoV-2 http://bit.ly/2XUSRoY contiene una recomendación basada en evidencia científica de ensayos clínicos, según la cual no existe diferencia significativa en la efectividad con la aplicación de la segunda dosis a los 21, 28 o incluso hasta 42 días después de la primera….