La utopía de López Obrador

Aunque en lo personal no me agrada comentar constantemente lo que dice, hace, refuta o ensalza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la realidad es que él acapara los reflectores mediáticos en búsqueda de su beneficio y, ocasionalmente, permite que alguno de sus colaboradores aparezca y destaque frente a los periodistas.

En los últimos días ha emitido varias declaraciones donde perfila cómo sería el gobierno y el país ideal para sus propósitos personales, donde presuntamente todos los mexicanos serían felices, felices, felices, pero en lo personal lo pongo en duda.

Por ejemplo, ante el fallido documento presuntamente elaborado por el Bloque Opositor Amplio, aparentemente integrado por todos quienes el fracaso del gobierno de la Cuarta Transformación’, –porque no se comprobó su autenticidad , señala la conveniencia de que únicamente existieran dos partidos políticos: uno, de liberales, formado por todos quienes lo apoyarían, y el otro, de los conservadores, integrado por todos sus adversarios,

Olvida que de haberse registrado anteriormente esa situación nunca hubiera podido servirse de otros partidos como el PRD; al cual virtualmente desmanteló para crear Morena; tampoco de los cuales se sirvió para establecer alianzas electorales en anteriores elecciones, o lograr la mayoría en la Cámara de Diputados, donde algunos como el Verde deciden apoyar al ganador del momento, como sucedió antes con el PAN y con el PRI.

También, bajo el argumento de ser ineficientes, costosos e inútiles, ha pretendido acabar con los organismos autónomos para que sus funciones y responsabilidades regresen a ser controlados por el gobierno federal o más precisamente por el presidente de la república.

Así respalda la propuesta de Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía en el que se denominaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, lo que ha sido criticado por especialistas.

Su mayor objetivo es poder controlar al Instituto Nacional Electoral, al cual califica como el más costoso del mundo para la organización de elecciones, por lo cual desde hace tiempo ha enfocado sus baterías contra este organismo, a pesar de que ha actuado de forma honesta, otorgando la victoria a quien se la ganó en las urnas.

¿Se imaginan no solo que tipo de país, sino cuál sería su futuro si las pretensiones de López Obrador se cumplieran? Espero que ese utopía de López Obrador nunca se cumpla.