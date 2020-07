¿LA VACUNA ANTES DE FIN DE AÑO?

Nuestra vocación y formación están basadas en el optimismo consecuente porque nuestra hermosa profesión, el periodismo, te exige como parte primordial del mismo, veracidad; ante la información difundida este viernes 24 en el diario La Vanguardia, por el reconocido articulista Manuel Castells, en el sentido de que, textual: ’De repente, entre la negrura de la borrasca se filtra un rayo de luz. La esperada vacuna que podría inmunizarnos contra el maldito virus empieza a materializarse’… ’Es probable que unas primeras vacunas estén disponibles mucho antes de lo que se pensaba’ antes de fin de año y las primeras en el mercado en septiembre, nos pusimos a investigar.



El resultado es que desde hace siete días la BBC de Londres publicó que ’la vacuna contra el covid-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford, en Reino Unido, generó grandes expectativas el lunes (anterior), tras mostrar que es segura y capaz de provocar una respuesta inmune en la fase de pruebas.



Los ensayos, en los que participaron 1.077 personas, mostraron que la vacuna genera anticuerpos y las llamadas células T que pueden combatir el coronavirus.



Es posible que una vacuna contra el coronavirus se considere eficaz antes de fin de año, sin embargo, no estará ampliamente disponible de inmediato. Los niveles de las células T alcanzan su punto máximo 14 días después de la vacunación y los niveles de anticuerpos después de 28 días.



Los hallazgos del laboratorio británico son alentadores, pero hay que enfatizar que todavía es demasiado pronto para saber si esto es suficiente para garantizar protección.



Castells, agrega que la vacuna ha sido desarrollada por el Jenner Institute y el Oxford Vaccine Group de la Universidad de Oxford, localizados en el campus de Old Road, según un estudio publicado recientemente en The Lancet , el ensayo con 1.077 humanos ofrece doble inmunización, con efectos secundarios tolerables (fiebre, dolor de cabeza).



Agrega, la Oxford ya ha licenciado la producción a la multinacional farmacéutica ­AstraZeneca (curiosamente localizada en Cambridge), que incluye la producción inmediata de 400 millones de dosis y la manufactura de 1.000 millones más en el conjunto del mundo.



Precisa, el programa está siendo financiado por el Gobierno británico y Barda, una agencia federal de Estados Unidos. La Unión Europea ha comprado ya cientos de millones de dosis.



La vacuna de la farmacéutica estadounidense ’Moderna’ podría estar lista antes de fin del 2020, con un interés político de Trump de que funcione antes de la elección del 3 de noviembre. Se duda, sin embargo, que los efectos sobre un sector amplio de la población puedan producirse en ese plazo. Desde luego que lo que menos nos interesa es la reelección o no de Trump, lo que verdaderamente importa es salvar vidas.



Por su parte la BBC, amplia la información al asegurar que más de 10.000 personas participarán en la próxima etapa de los ensayos en Reino Unido. También participarán 30.000 personas en Estados Unidos, 2.000 en Sudáfrica y 5.000 en Brasil.



Desde luego que la vacuna de Oxford no es la primera en llegar a esta etapa, laboratorios de China, Estados Unidos y Rusia también han publicado resultados similares.



En total, hay 23 vacunas de covid-19 en ensayos clínicos en todo el mundo y otras 140 en desarrollo en etapas tempranas.



¿La vacuna estará lista antes de fin de año? Ese es el enigma, esa es la incógnita, por lo pronto confiemos en esos cerebros de la investigación, seamos optimistas sin desbordarnos.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.