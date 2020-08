La vacuna contra covid-19 será universal y gratuita, todos los mexicanos tendrán acceso a la vacuna: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

La vacuna contra el covid-19, enfermedad causada por el nuevo corovavirus SARS-CoV-2, la cual es desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, será universal y gratuita en el país, así lo afirmó el presidente, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, de modo que todos los mexicanos tendrán acceso a ésta.



El presidente dijo que se debe cumplir con en el artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho a la salud, aunque "en otras partes y países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna.



"Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna, y no debe de haber preocupación por la gente pobre, tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, la gente más pobre y no se va a quedar al final".



El Ejecutivo federal, indicó que México destinará menos de 25 mil millones de pesos en el proyecto de la vacuna, "el costo tiene que ver con los insumos, con la elaboración, pero no es una empresa que vaya a lucrar con la vacuna, por eso el costo es mínimo; bueno, este acuerdo va a significar una cantidad menor a los 25 mil millones, esto para que tengan derecho a la vacuna todos los mexicanos".



Argentina, México, la Universidad de Oxford y el laboratorio anglosueco AstraZeneca se asociaron para la producción y distribución de una vacuna experimental contra el coronavirus el próximo año.



El Mandatario, hizo saber que, la vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford y es una de casi una veintena de iniciativas que se encuentran en diversas etapas de ensayo en seres humanos en todo el mundo.



FASES DE LA VACUNA



Fase I. Esta fase pretende evaluar la dosis que se debe usar y la vía de administración (la cual puede ser intradérmica, oral o intramuscular). En esta fase, el grupo es pequeño, menos de 100 personas.



Fase II. El objetivo de esta fase es conocer si la vacuna consiguió la protección, es decir, si hubo respuesta en la producción de anticuerpos. El grupo de voluntarios para esta fase aumenta de 200 a 500.

Fase III. En esta fase se pretende saber qué tan segura es la vacuna y la eficiencia en un número mayor de personas involucradas en el estudio.



LA VACUNA COVID-19 NO ES LUCRO



Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que, el propósito de Fundación Slim, AstraZeneca y la Universidad de Oxford en la producción y distribución de la vacuna contra coronavirus no es el lucro, sino garantizar el acceso del medicamento en América Latina y el Caribe.



El canciller destacó que la vacuna "hoy por hoy se considera la más avanzada" es el más avanzado hasta el momento y dijo que se prevé que los resultados de fase 3 de estudios clínicos de la misma estén listos a finales de noviembre.



Para validar su efectividad, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá evaluarla y autorizarla.



’Tenemos pleno conocimiento que es una inversión relevante y segura. Se llega a un acuerdo de producción, entonces, en noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto decida autorizarlo estaríamos en condiciones de producir la vacuna".



Subrayó que la producción en Lationamérica de la vacuna oscilará entre los 150 y 250 millones de dosis. Previamente, se estipuló que México tendía acceso a la vacuna dentro de un año, pero debido a este acuerdo se espera que la distribución se adelante siete meses, garantizando que el medicamento otorgue a la población antes.



’Es muy importante decir que el propósito de Astra, Fundación Slim y Oxford no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna, y es el mismo de gobierno de México y de Argentina’, remarcó el secretario.



Debido a que no se trata de un acuerdo con fines de lucro, la Fundación Slim actuará como promotor, mientras que los gobiernos participantes se encargarán de realizar los pedidos de cada país y garantizar el pago de estos.



EL ACUERDO CONJUNTO SE LOGRO GRACIAS AL TRABAJO ENTRE IP Y GOBIERNO FEDERAL



En su oportunidad, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Carlos Slim Domit, aseguró que el acuerdo para que México y Argentina produzcan, con apoyo de la Fundación Carlos Slim, la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, se logró gracias al trabajo conjunto entre la iniciativa privada y el Gobierno federal.



’Este acuerdo es resultado del trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas hacia un mismo objetivo, evitar la pérdida de vidas y hacer posible el regreso a la normalidad. Es muy alentador’, destacó el empresario.



ACUERDO PARA PRODUCIR VACUNA

Argentina producirá el compuesto activo mientras que México completará el proceso de estabilización, fabricación y envasado para que la misma sea distribuida a otros países de América Latina. Inicialmente se esperan producir 150 millones de dosis, con la posibilidad de subir a 250 millones.



Agregó que este acuerdo y el apoyo de la Fundación Carlos Slim, que participará con la disponibilidad de recursos en complemento con el gobierno de los países, permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna contra el covid-19 un año antes de lo previsto.



Señaló que se hizo un seguimiento de diversos proyectos que buscan el desarrollo de una vacuna, y que hace aproximadamente 10 meses se establecieron conversaciones con el proyecto iniciado con la Universidad de Oxford y encabezado por la científica Sarah Gilbert.



Dicho proceso, indicó, concluyó formalizado ’en un gran acuerdo de colaboración para que México y América Latina puedan tener acceso a ella buscando recortar los tiempos de su disponibilidad’.



La vacuna contra el coronavirus de Oxford y AstraZeneca se encuentra actualmente en la Fase 3, última previa a su aprobación. Al respecto, el empresario indicó que los resultados en estudios previos han sido ’muy alentadores’, algo en lo que coincidió el canciller Marcelo Ebrard.



Ebrard afirmó que los resultados de la última fase podrían presentarse en noviembre a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que sería la encargada de aprobar su producción.



Finalmente, Carlos Slim Domit reiteró que el acuerdo es sin fines de lucro ni beneficio económico, y permitirá traer la vacuna a precios accesibles.