La vacuna contra el COVID-19 una real esperanza

En nuestro Comentario a Tiempo, correspondiente al pasado lunes 27 de julio, en forma de pregunta puesto que hace 21 días no había confirmación, apuntamos; ¿LA VACUNA ANTES DE FIN DE AÑO?, hoy podemos con certeza afirmar que la vacuna es una real esperanza.



El martes 11 de agosto, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se adelantó a todos sus homólogos, al anunciar que ’Rusia aprobó la que ya es la primera vacuna en el mundo contra el covid19’, las críticas como es obvio, se dejaron venir ya que según los fustigadores aseguraron que la fase 3 no había concluido.



Para ilustrarnos recurro al Centro Interdisciplinario de Estudios de Bioética de la Universidad de Chile, el cual expone que toda vacuna debe pasar por las tres pruebas que en medicina se les conoce como fases, a saber:



’La fase I se refiere a la primera introducción de una vacuna en etapa experimental en una población humana para determinar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos, incluida la inmunogenicidad. Esta fase puede incluir estudios de dosis y vías de administración y generalmente involucra a menos de 100 voluntarios.



La fase II se refiere a los ensayos iniciales para determinar la eficacia de la vacuna en un número limitado de voluntarios (generalmente entre 200 y 500); esta fase se centra en la inmunogenicidad.



Los ensayos de fase III tienen como objetivo evaluar de forma más completa ’la seguridad y la eficacia en la prevención de las enfermedades e involucran una mayor cantidad de voluntarios que participan en un estudio multicéntrico adecuadamente controlado’. Según otras fuentes debe ser probada en cuando menos 35 mil voluntarios.



Ante esta situación tan halagüeña, en efecto hay una carrera de carácter político-mediático. Sólo para recordar: la primera carrera de las potencias fue por la hegemonía ideológica y territorial, la segunda fue la carrera espacial, y ahora, es de asombrarnos, es por la misma vida del ser humano.



El gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador decidió incorporar a México en el primer protocolo Fase 3 para la vacuna de Covid-19 de la farmacéutica Sanofi-Pasteur, conjuntamente con Argentina.



En esta integración participan organismos privados, hasta ahora se sabe que sólo participan con gran empeño, los del empresario Carlos Slim, en una acción conjunta para combatir la pandemia por Covid-19, conocida como ’Juntos por la Salud



La Cancillería declaró: ’Existen varios proyectos de vacunas que están en fase 1, en fase 2 o en fase 3. Esta sería la primera confirmación de un proyecto de vacuna fase 3. Son 35 mil voluntarios a nivel global, México se incluye’. Ello no quita que nuestro país también participe con ’Estados Unido y con China, mediante memoranda de entendimiento,



Anteriormente fue una pregunta: ¿La vacuna estará lista antes de fin de año? Ahora podemos asegurar que LA VACUNA CONTRA EL COVID19, Es UNA REAL ESPERANZA



