La vacuna de Pfizer protege más de 95% frente a contagio, hospitalización y muerte por COVID: The Lancet

Londres, 6 may (EFE).- La vacuna de Pfizer-BioNTech proporciona más de un 95 por ciento de protección frente al contagio, hospitalización y muerte por COVID-19, según un estudio publicado este jueves en la revista The Lancet basado en datos de la campaña de vacunación de Israel, que ha administrado únicamente ese preparado.



Este análisis, basado en unos datos nacionales confidenciales y recogidos entre el 24 de enero y el 3 de abril de 2021, es clave en el transcurso de la pandemia, ya que por primera vez se expone con amplios datos poblacionales la efectividad de la campaña de vacunación pública en todo un país.



Según el trabajo, la doble dosis de Pfizer-BioNTech demostró ser ’altamente efectiva’ en todos los grupos de edad -desde los 16 hasta los mayores de 85 años- para prevenir el contagio sintomático y asintomático del virus, así como las hospitalizaciones y la muerte a causa de la enfermedad.



EFECTIVA EN TODAS LAS EDADES



La protección frente a la COVID es ’tan sólida’ entre las personas mayores que entre los adultos más jóvenes, de acuerdo con el estudio.





Los análisis indican que la vacuna entre mayores de 85 años les protege en un 94.1 por ciento de los contagios, y un 96.9 por ciento la hospitalización y un 97 por ciento la muerte por COVID. Por su parte, los adultos vacunados entre 16 y 44 años evitaron el contagio en un 96.1 por ciento de los casos, y la muerte en un 100 por ciento de los casos.



Infecciones diarias de SARS-CoV-2 confirmadas por pruebas de laboratorio en Israel (1 de noviembre de 2020 al 3 de abril de 2021). Foto: Eric J Haas, MD et al., The Lancet, mayo 2021



El uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech (BNT162b2) para 6.5 millones de habitantes en Israel se autorizó en diciembre de 2020, tras los resultados obtenidos en laboratorio entre los mayores de 16 años, y en un momento en el que la cepa dominante era la británica (B117).



Tras más de un año de pandemia, el coronavirus ha causado más de 131 millones de casos y más de 2.8 millones de muertes en todo el mundo, según los datos de comienzos de abril de 2021.



Israel registró 232 mil 268 casos; 7 mil 694 hospitalizaciones y mil 113 fallecimientos a causa de la COVID-19 durante el periodo de análisis que refleja el estudio: entre enero y abril de 2021.



El día de su conclusión, el 3 de abril, el 72.1 por ciento de la población israelí ya había recibido al menos una de las dos dosis de la vacuna, siendo el país con mayor proporción de población vacunada en todo el mundo.



Por este motivo, la autora principal del informe y miembro del Ministerio de Sanidad, Sharon Alroy-Preis, admitió que Israel brinda una ’oportunidad única y real para determinar la efectividad de la vacuna y observar los amplios efectos de la campaña de vacunación en la salud pública’.



Estos resultados sugieren, por tanto, que la vacunación frente a la COVID-19 pueden ayudar a controlar la pandemia, como ha ocurrido en Israel.



Sin embargo, los autores del estudio advierten de que estos datos no deben ’generalizarse’, teniendo en cuenta las diferencias existentes en las campañas de vacunación entre países, así como la evolución de la pandemia y la aparición de nuevas cepas en un futuro, que puedan provocar variaciones porcentuales de la efectividad de la vacuna.



El consejero médico del departamento de Vacunas de Pfizer en Estados Unidos, Luis Jodar, aseguró que es ’urgentemente necesario’ obtener más datos de la efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech frente a ’enfermedades graves’ y ’fallecimientos’, pues será ’vital’ a la hora de abordar la pandemia, concluyó.



Casos de infección por SARS-CoV-2 y prevalencia de la vacunación BNT162b2 por grupo de edad en Israel (1 de diciembre de 2020 al 6 de marzo de 2021). Foto: Eric J Haas, MD et al., The Lancet, mayo 2021