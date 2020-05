La vacuna DTP de la OMS mató a más niños que la enfermedad misma

Bill Gates y la OMS deben explicar este estudio: Mogensen et al 2017 . Antes de 2017, ni el HHS ni la OMS realizaron el tipo de estudio vacunado / no vacunado (con placebo) necesario para determinar si la vacuna DTP realmente produce resultados beneficiosos para la salud. La vacuna DTP se suspendió en los EE. UU. Y las naciones occidentales en la década de 1990 después de miles de informes de muerte y daño cerebral.… Las niñas vacunadas con la vacuna DTP —la insignia del programa de vacunas africanas GAVI / OMS de Bill Gates— murieron 10 veces más que los niños no vacunados.



Pero Bill Gates y sus sustitutos, GAVI y OMS, hicieron del DTP una prioridad para los bebés africanos.. El gobierno danés y la Fundación Novo Nordisk encargaron este estudio a un equipo de expertos líderes mundiales en vacunación africana. Los dos nombres más destacados, los Dres. Soren Mogensen y Peter Aaby. Se sorprendieron cuando examinaron años de datos de un llamado ’experimento natural’ en Guinea Bissau, donde el 50% de los niños mueren antes de los cinco años. En esa nación de África occidental, la mitad de los niños fueron vacunados con la vacuna DTP a los tres meses y la otra mitad a los seis meses. El Dr. Mogenson y su equipo descubrieron que las niñas vacunadas con la vacuna DTP murieron 10 veces más rápido que los niños no vacunados. Si bien los niños vacunados estaban protegidos contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, eran mucho más susceptibles a otras enfermedades mortales que los compañeros no vacunados. La vacuna aparentemente comprometió sus sistemas inmunes. Por causa de Bill Gates, DTP es la vacuna más popular del mundo. Los investigadores sugirieron que la vacuna DTP está matando a más niños que las enfermedades a las que se pretende erradicar.



Para las naciones africanas, GAVI y la OMS utilizan la absorción de la vacuna DTP para medir el cumplimiento nacional con las recomendaciones de la vacuna. GAVI puede castigar financieramente a las naciones que no cumplen completamente. Los investigadores sugirieron que la vacuna DTP está matando a más niños que las enfermedades a las que se dirige. Es posible que millones de niños se vean afectados negativamente. Aunque el New York Times y otros promotores de Gates acusan de promover ’información errónea sobre la vacuna’, esta es una publicación revisada por pares en una revista respetada por los científicos de vacunas más autorizados del mundo que describen resultados catastróficos.



¿No deberíamos estar analizando el historial de Bill Gates en África antes de dejar que dicte qué medicamentos debemos tomar? Al silenciar las críticas legítimas como ’anti-vacunas’, los medios evitan el debate honesto sobre muchos estudios condenatorios como este de Mogensen. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/