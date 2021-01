La vacuna y la política

Llegó tarde a los Estados Unidos de Norteamérica

-’Cayó como anillo al dedo’ al gobierno de la 4T

-Vacuna y pensión en plena campaña proselitista



DESDE cierta perspectiva, tal parece que la vacuna antiCovid-19 habrá de influir en el actual proceso electoral para la renovación de 15 gubernaturas, las diputaciones federales, congresos locales y alcaldías.



En efecto, ahora sí que el ansiado biológico viene a caer ’como anillo al dedo’ al partido en el poder y, por ende, al gobierno de la Cuarta Transformación que preside ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Una vez inmunizado el personal médico y los adultos mayores, entre diciembre y marzo, el grueso del programa de vacunación iniciará en abril, justo en el arranque del período proselitista de los candidatos a los distintos cargos de elección popular.



Diez mil brigadas integradas por 12 personas cada una se desplazarán a lo largo y ancho del territorio nacional con el objetivo de mitigar los estragos que ha ocasionado la pandemia del coronavirus. También, por instrucción presidencial, los ’siervos de la nación’ habrán de entregar el apoyo económico bimestral del gobierno de la 4T.



El plan de trabajo consiste en inmunizar entre febrero y marzo a 12 millones de adultos mayores de 60 años. Con la vacuna de Pfizer se inmunizará a 17.2 millones de ciudadanos; laboratorio Cansino suministrará 35 millones de dosis; y 38.7 millones de mexicanos serán inmunizados con el biológico de AstraZeneca.



Es decir, vacuna y dinero en plana campaña proselitista, sin duda alguna, en algo o en mucho habrá de beneficiar a los candidatos morenistas al momento de solicitar el voto de los ciudadanos en edad de votar.



Como consecuencia de la emergencia sanitaria, nada ni nadie podrá objetar el programa de vacunación de la secretaría de Salud federal, por lo que no es faltar a la objetividad precisar que la vacuna de Pfizer la cayó ’como anillo al dedo’ al Movimiento de Regeneración Nacional. Sin embargo, muy seguramente, otras corrientes de opinión calificarán la vacuna como una moneda de cambio.



A la par con el proceso de inmunización y la entrega del apoyo económico bimestral, los candidatos morenistas serán reforzados con las baterías de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez que las indagatorias se traduzcan en citatorios como testigos o indiciados de malos funcionarios y gobernantes durante el neoliberalismo.



Quien no tuvo la misma suerte con la aprobación y suministro de la vacuna antiCovid-19 fue el presidente de los Estados Unidos, DONALD TRUMP. El antígeno no llegó a tiempo en la Unión Americana para reforzar la campaña reeleccionista del magnate neoyorquino.



Ante los severos daños a la economía y a la salud pública derivados de la pandemia, TRUMP le apostaba a la vacuna antes de las elecciones, para captar el porcentaje mayor del voto estadunidense.



En contraparte, el presidente número 46 de los Estados Unidos, JOE BIDEN, resultará beneficiado con el fármaco que habrá de poner fin a la pandemia del siglo y que ha trastornado y modificado la actividad mundial.



Actualmente, México y los Estados Unidos aceleran sus respectivas campañas de vacunación, lo que, en un futuro no tal lejano, permitirá la entrada vía terrestre a los connacionales que poseen una visa de turista. La restricción norteamericana será relejada en cuanto se logre controlar la pandemia por medio de la inoculación de la vacuna.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Por considerarla una prosa de interés, muy oportuna en los tiempos pandémicos actuales, reproducimos el texto de nuestro compañero y amigo, el escritor del estado de Morelos, JOSÉ ARENAS MERINO:

Maldito Covid

Yo te maldigo Covid, te declaro mi enemigo, por artero, por cobarde, pues arrebatas vidas sin recibir

un castigo.

Yo te maldigo Covid, porque sin guadaña o guillotina y sin juicio ni sentencia, ciegas la vida de seres sin resistencia.

Yo te maldigo Covid, porque nos aíslas, nos confinas entre paredes, acechando así a la gente, envolviéndola en tus redes, sin saber si es inocente.

Yo te maldigo Covid, por llegar sin previo aviso, a desmembrar familias, a romper las estructuras sin piedad y sin medida, cobrando falsas facturas.

Yo te maldigo Covid, porque a muchos les restaste sus ingresos y están en indefensión, pues cerraste factorías, negocios, empresas y en sus casas están presos.

Yo te maldigo Covid, porque nos metiste miedo y probaste nuestra debilidad, sin distingos de color, credo, dios o sexo, somos tus rehenes, somos la Humanidad.

Y aunque te maldigo Covid, así mismo yo te digo, que tu presencia nos demostró quiénes somos, y detrás de la máscara que nos impusiste, quedó clara nuestra esencia.

José Arenas Merino

Enero 2021

