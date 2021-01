La vacunación de adultos mayores iniciará en las comunidades más marginadas

La inmunización de los adultos mayores contra el COVID-19 iniciará en las comunidades más marginadas del país y concluirá antes de finalizar el mes de marzo, para lo cual el gobierno mexicano está integrando 10,000 brigadas de vacunación.



’Vamos a comenzar abajo en donde vive la gente más marginada, los adultos mayores’, adelantó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.



Las 10,000 brigadas que anunció el gobierno estarán integradas con 12 personas: cuatro promotores de programas sociales, dos integrantes del sector médico, cuatro elementos de las fuerzas armadas y dos voluntarios.



Ellos acudirán a los centros integradores ubicados en las comunidades más marginadas del país para vacunar a 3 millones de adultos mayores de las zonas más apartadas del país.



El presidente López Obrador explicó que el objetivo es que en cada uno de esos centros se vacunen a 300 adultos mayores por semana.



Luego la vacunación llegará a los adultos mayores que habitan en las cabeceras municipales de los más de 2,500 ayuntamientos del país y finalmente a las ciudades.



López Obrador reconoció que si bien hasta ahora la farmacéutica de Pfizer ha cumplido con la entrega de las vacunas, dependerá de que las dosis sigan llegando al país para alcanzar en cuestión de semanas el propósito de inmunizar a más de 12 millones de adultos mayores.



’Ya estamos trabajando en ese plan, pero vamos a depender de la disponibilidad de las vacunas y también se están haciendo las gestiones para que se cumplan los acuerdos que tenemos con las farmacéuticas’, detalló.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó a su vez que luego de que sea vacunado todo el personal médico, se iniciará con la vacunación de los adultos mayores y de acuerdo con censos oficiales, serán 12 millones 450 mil personas de 60 años y más, los que serán inmunizados contra el coronavirus



’Vamos a vacunar prioritariamente o empezando por las zonas más remotas, esto es importantísimo porque generalmente los recursos o servicios de salud y los servicios sociales históricamente llegan al final a las zonas socialmente más vulnerables, no va a ser así, ahora va a ser al revés, las zonas más vulnerables, las personas más vulnerables serán vacunadas prioritariamente’, explicó.



Con cobertura de 20% de vacunación, se reduce hasta 80% de mortalidad

Durante el informe semanal del Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que al lograr el 20% de la cobertura en vacunación, se logra reducir hasta el 80% de la mortalidad a causa de coronavirus.



Explicó que a casi dos semanas de que llegaran las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, se han vacunado 43,960 personas en México.



Recordó que México es uno de los 10 primero países en el mundo en iniciar con su plan nacional de vacunación.