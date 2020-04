NOVELA

LA VENUS DE LOS PERVERSOS

LA INFLUENCIA DEL ARTE EN TIEMPOS DE EPIDEMIAS



(LA VENUS DE LOS PERVERSOS es una novela histórica, de la escritora nicaragüense Magda Bello donde nos relata la epidemia que cobró más de veinte mil muertes en Venecia, agosto, 1630. Los protagonistas, un traficante de arte, Ubaldo y Atilio como también pintores de la talla de los hermanos Bellini, Leonardo Da Vinci, el escultor Miguel Ángel, Charlotte de Montaigne (mujer esclava de África del Sur) y Lisa Bernard de Molay descendiente directa de la familia Molay descendiente directo de Jacques Bernard de Molay el último y gran maestro templario, una trama que esconde pasiones desenfrenadas y el arte como medio atemorizante; a la vez esperanzador, a través de retablos pictóricos que colgaban en conventos o abadías para que los enfermos terminales de las pestes se tranquilizaran y muriesen en paz.) LES DEJO EL PRIMER CAPÍTULO.

Me encontraba nauseabundo cuando tropecé por suerte o pena con una pintura que para mi asombro se encontraba atada con enormes cadenas, ¿qué era aquello? no lo sabía, supuse que dada las circunstancias debía de guardar algo recóndito. Logré desatarla con mucho esfuerzo, alcé el manto que la cubría, me quedé petrificado era al ver una Venus con rostro virginal, acostada como si invitara a coexistir con ella, dormía, rodeada del clérigo, unos espiándola y otros alzando sus dagas deseosos de asesinarla. Rescaté la pintura, la he guardado por veinte años, su valor es diez veces más de lo acordado y antes de entregártela quiero recordarte que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición la considera maldita, pero otros le atribuyen curación y prosperidad. El traficante de arte me hablaba entre dientes, balbuceante y asustadizo alzaba una jarra de vino escandinavo del más barato, el que solían beber los piratas en sus viajes oceánicos. - No creo en majaderías, pero sí, que el infierno contiene nombre nobiliario. Déjame ver la pintura, la examinaré con tan solo palparla- Y sin hacer tanto alarde la desenrollé, el dueño de la taberna nos vigilaba con desconfianza. Estaba envuelta en una manta de piel de cabra, la entreabrí con delicadeza acercándola al vidrio que protegía mis ojos. Sin duda, era la pintura que perseguía la iglesia e interés de la aristocracia francesa y con fascinación similar a una sorpresa, emití la notable crítica platónica. - Estoy petrificado por su sensualidad, percibo alma. Hay demonios dentro de ella, la joven aparece encarnada con un naturalismo digno de elogios, estéticamente sublime, anatómicamente perfecta, con pinceladas precisas que podría ver el brillo y la textura de su piel logrado con unas majestuosas veladuras, ese ambiente oscuro con golpes de luz, sombras acentuadas definen su silueta y unos tonos carnisianos nunca vistos en otras pinturas. Tiene cierto dramatismo, finge estar dormida, su respiración contraída lo puedo ver en mi subconsciente, su carne imbuida de una vitalidad propia de una raza superior. El pincel consigue con luz un efecto semejante a las esculturas de Fidias; de textura viva, palpitante, matizada por un fondo sombrío, consigue estilo y emotividad, realza una rara belleza que sugestiona mi atención. ¿Cómo decís que se llama la pintura?- - “La Venus de los perversos “y se rumora que aún vive el varón que está al tanto del origen de la obra. -¡Válgame dios! Hasta el nombre tiene un halo de entresijo acompañado de erotismo. Revélame el lugar donde vive tal varón. Pagaré su valor, muero por conocer la verdadera historia de esta insolente obra y su autor- Le referí a fin de finiquitar la compra. -Mi señor, se musita bajo siete llaves que en una casa modesta en la villa francesa de Salon-de-Crao existe un hombre que fuese ayudante de un famoso boticario francés o la encarnación de un profeta egipcio, no recuerdo su nombre, el ayudante guarda los manuscritos que encierran la más grande expectación del porvenir. - ¿Que tiene que ver este boticario con la pintura? - No lo sé, se murmura en las catacumbas que su ayudante es testigo directo con el pintor de la obra. Con todo esto se ha desatado una cacería de brujas, los inquisidores ofrecen miles de monedas de oro por su paradero. Además se ha difundido el mito que aquel que encontrase la pintura será colmado de riquezas y gloria, – el traficante balbuceaba con ademan de malicia. Pagué lo sugerido, duplicando la cantidad en oro.

Hui espantado de Venecia, los enfermos de la peste morían en las calles vomitando sangre, algunos creyéndome médico halaban mis ropas, les golpeaba ahuyentándolos con mi vara; hasta que un delirio de persecución se apoderó de mí, atormentando mi viaje en alta mar hasta llegar a tierra. Monté mi caballo bermejo, alistado con gualdrapas, portando los colores y el escudo de la alcurnia de mi abolengo, lancé por los aires aquel maldito disfraz respirando alivio hasta llegar a Florencia donde me esperaba un merecido descanso en la grandiosa villa La Mosquetean, al día siguiente emprendí mi viaje al Château de Lyon en las elevadas colinas francesas.



Aquel supuesto médico era ni más ni menos que Balduino de Bouillon o sea descendiente por línea directa de la familia Plantard estirpe merovingia, sucesores inmediatos de Dagoberto II, Sigisberto IV y el linaje de reyes merovingios. El rey Luis XIII de Francia llamado el justo me otorgó un título nobiliario por mi ilustre fama de “Señor de las sedas” convirtiéndome en el mayor exportador de toda África y Asia.



Permítanme presentarme mis querido lectores soy el Barón de Lyon ese es mi título aristocrático, juicioso, culto, refinado para la alta jerarquía de la Santa Madre Iglesia; y para la non grata servidumbre de mi Château, un loco extravagante fuera de serie. He reprochado mi origen, mi baja estatura, la calvicie amarrada a una cabellera con un lazo de colores altivos, mis enclenques músculos los cubro con un abrigo acolchonado de heno, es un suplicio el cinturón en mi ensanchado abdomen, y unas medias que resaltan mis flacas piernas, uso tacones de pico de pato más altos que yo. No soy un mecenas pero sí, un apasionado coleccionista erudito, podrían catalogarme como un hombre perturbado por la ciencia con una cognición histórica del pasado o conciencia crítica del presente, he adquirido obras de la familia artística más influyente de Venecia los Bellini, también de Tiziano, de Leonardo di Vinci y una escultura imponente de la propia mano de Miguel Ángel que se alza en mi jardín con cipreses de cortes geométricos. Mi extravagante Château de Lyon reúne una importante colección de obras de forma ilegal, censuradas por el clero; extraídas de excavaciones en basílicas o compradas en las subastas de tabernas. Dice Charlotte que poseo una especie de humor negro: a los sirvientes los disfrazo de damiselas con vestiduras rojas adornadas de laminillas brillantes, mangas empopadas y máscaras de cortesanas, en cambio a mis criadas; con atuendos de hombres, no quiero exagerar pero más de alguno le fascina aquel plagio teatral, éste al que leen, ha sido criticado por la aristocracia gala diciendo que el barón de Lyon es un poco bipolar, en ocasiones, soy el dulce cantor de Lyon y en cuestión de segundos; grito improperios a las esculturas paganas. ¡Cuánto odio al rey; pero mucho más al Papa!.



Con esta breve semblanza hago notorio a mis lectores, que soy afeminado, una condición natural de la nobleza, algo así como una magna distinción; aunque confieso desconocer el lecho de una dama, no he sucumbido a las pretensiones desenfrenadas del arzobispo Chaquemira, la última vez me condujo con engaños a un rincón, sacó su enorme falo, arrancó mis ropas y apretujó mis pequeñísimas bolas causándome un dolor tan intenso que por semanas me vi sumido en la alcoba.



Definitivamente no nací para ser hombre de nadie. Aunque admito que a diario mi adorada Charlotte suelta su ajustador, mostrándome sus gigantescas calabazas y me han hecho dudar, de mi celibato.



- Charlotte Montaigne, del norte de África, hasta su nombre es postizo, adoptada hace treinta y tantos años, me fascinó su empoderado orgullo cuando le plantó una bofetada a un degenerado mercante que intentó manosearla. El sol del norte se obsesionó de ella y le coció la piel. Una víctima más del tráfico de niñas y mujeres.

Antes que la comprasen hice caer en un profundo sueño a clientes y subastadores, escapó conmigo de sus captores y hasta hoy ha sido mi entrometida ama de llaves.

Aprendió a leer en mí biblioteca, escogiendo a malévolos dramaturgos, su nivel de entendimiento se disparó superando al Cardenal Rocco que con regularidad visita mi Château contendiendo temas escabrosos.



- Ven acércate Charlotte, este viaje por Venecia ha hecho decaer mi cuerpo, me ha causado molestos cólicos, tráeme aquel menjurje con el que acostumbráis curar mis males - Le rogaba retorciéndome de dolor estomacal.



- Son los nervios que le atacan, mi querido barón, de igual manera le dificulta la absorción de sus alimentos. - Con su permiso.



Sacudiendo sus encantos Charlotte de Montaigne se apresuró con el maleficio. Era una combinación de comino con anís a partes iguales, remojado en vino blanco mezclado con un poco de vino rojo, reposado sobre una placa de cenizas durante nueve días, hasta convertirlo en polvo, me lo servía en un guisado de ternera con ravioli. - sus cuidados me malcriaban, me tornaban cada vez más caprichoso y endiosado.



CONTINUARÁ...