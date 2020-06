La verdad no es sencilla ’Ortega y Gasset

La historia como instrumento para construir el presente y proyecta el futuro. La descomposición administrativa viene de arriba hacia abajo, ha llegado la hora de las grandes reflexiones porque vamos muy mal y no debemos seguir aumentando la desintegración social y polarización social en espectros diversos. La organización burocrática presenta una tendencia a transformarse en la dirección de los intereses en aquellos que se encuentran en la cúspide jerárquica de la organización que de alguna manera aseguran la lealtad ’esta se entiende en forma recíproca para adquirirla.



’y obediencia de los subordinados por métodos de selección, contratación y permanencia en el cargo. La burocracia y la tecnocracia, al presentar esta fragilidad inherente a sí misma, necesitan constantemente ser protegida contra presiones externas, al fin de poder dirigirla hacia sus objetivos y no hacia otros. Esto permitiría una mejor eficiencia a los actos de administración y atención permitan un mejor rol de atención a la población y a su control de honestidad. ’Profesora Elba Esther Gordillo (su retorno a un nuevo partido y aliada en la 4T): Incuestionable el aprendizaje logrado por la líder vitalicia del SNTE a través de su confinamiento sexenal e indudable sufrimiento en su claridad de ideas y fluidez discursiva que hasta antes de ese penoso pasaje no se daba en ella. Y como dice un dicho ¡veneno que no mata, fortalece! y a ella el pendejismo de Luis Videgaray y Nuño personalizado por EPN la hicieron más fuerte. ’ Reflexión



Los actos discrecionales de distribución de los recursos públicos para estos y a la voluntad del ejecutivo en cuanto a las aportaciones y cabildeos obtenidos por los legisladores ,recuérdese que el congreso es el órgano que aprueba la modalidades de aportación de la ciudadanía con fundamento en el artículo 31 fracción IV, LA distribución de los recursos y su forma de gasto público de acuerdos a las formas tipológicas , cada nivel de gobierno se le designa presupuesto anual para su administración que está incluido el gasto corriente de ese presupuesto. El ocultamiento de la deuda pública municipal en proveedores y bancos por el ex presidente municipales y el tema será la transparencia y responsabilidad pública; esto es, el ejecutivo tolerara en los diferentes niveles de gobierno a la malversaron de recursos y a las violaciones . Las políticas del poder ejecutivo con su centralismo, discrecionalidad y a la falta de un plan de desarrollo nacional empaquetado a la voluntad del poder ejecutivo y a espacios de acuerdos para que los municipios se puedan desarrollarse. Ejemplo el artículo 115 fracción VII.



Norberto de Bobbio habla que una de las grandes promesas incumplidas de la democracia es el ciudadano no educado. El asunto es éste, invertir energía, proyectos, fuerzas hacia una idea de educación a la ciudadanía. ’El estado liberal democrático es irrenunciable. ¿Qué quiere decir estado liberal democrático? Quiere decir un estado en el que tú como individuo, tú , quiere decir cualquiera, como individuo tienes libertades garantizadas; puedes desplazarte a algún lado como quieras, puedes expresar tu opinión como quieras, puedes reunirte con alguien como quieras, puedes crear asociaciones como quieras, éstas son libertades irrenunciables que nos llegan de la tradición liberal, pero son universalizarles e irrenunciables.



Primero, un Estado liberal democrático quiere decir que a nadie le corresponde el derecho de decirte qué tienes que pensar o qué tienes que decidir, esto es irrenunciable. Luego, hay dos espacios donde puedes intentar proyectos de mejoramiento de la sociedad, de hacer una sociedad mejor, la óptima sociedad es enemiga del bien –decían unos filósofos–, pero no se trata de plantear el asunto de una óptima sociedad sino de una sociedad mejor. Bueno, la sociedad mejor se puede pensar bajo ciertos principios de valor, implementando ciertos principios de valor a cambio de otros, ¿cuál es el valor de la izquierda? justamente la igualdad, pero unas ciertas igualdades.’



La juventud en el Estado de México concentra un alto porcentaje de la problemática juvenil total del país: aquí hay más jóvenes desempleados, marginados de la educación superior y media superior, afectados por las drogas, la violencia, presos, víctimas de la inseguridad pública y la desintegración familiar. El Estado de México adquiere especial gravedad por los casi 4 millones de jóvenes que viven aquí, de los cuales un alto porcentaje está desempleado o labora en la economía informal, con bajos salarios y sin prestaciones. Unos 400 mil, según información oficial, no tienen acceso a la educación superior y media superior, constituyendo un problema muy serio para las autoridades y la sociedad, porque las consecuencias de esta realidad rebasan el ámbito personal de los afectados e impacta negativamente al conjunto de la comunidad estatal. Los joven de 18 a 38 AÑOS y así como una variable más un 30 % de 120 millones de habitantes sus edades oscilan de 15 a 28 años, edad productiva y desarrollo de su capital humano Una población total equivalente al 50 % de la porción de mexiquenses jóvenes donde una población de más de 17 millones de habitantes. La planeación nacional de sustentabilidad de su artículo 25 de la constitución y a la función de la elite burocrática y sus violaciones fundamentales.



Hablar de libertad, autoridad y poder refieren necesariamente al tema del hombre y en consecuencia de los derechos humanos. ’el hombre individual aislado es incapaz de producir cambios dignos de consideración histórica’ Nemesio González Caminero. Gasset, no se quedó circunscrito solo en su circunstancia, que traspaso su tiempo. La circunstancia como tal seria para Aristóteles solo un accidente. Él se preocupa por ahondar en problemas metafísicos para llegar a la esencia del hombre. La teoría de las realidades humanas que estudia al hombre: como individuo, la convivencia interindividual y la vida social. La interpretación de la historia universal de la humanidad. Para Gasset el nombre no puede ser hombre sin estar inscrito en una realidad social.



El mundo humano procede en nuestra vida al mundo animal, vegetal y mineral. La mentira siempre ha acompañado al hombre a lo largo de su historia. Y la verdad, como dijo Churchill, siempre ’debe de estar rodeada de una sarta de mentiras’ para cumplir los intereses de la clase gobernante, quienes mediante los medios de comunicación oficiales y las ’vocerías’ hacen de la mentira una institución.