LA VERDAD ORIGEN DE LA DOMINACIÓN

Por Stephany Lavalle



’No existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder.’

Michel Foucault





¿Por qué es tan importante la verdad?

La importancia de la verdad radica en el saber, tienen una estrecha relación, el saber nos lleva a la verdad y esta última al poder, de ahí radica la importancia de la verdad, ejemplo de ello fue la Edad Media que cimentaba la verdad absoluta en Dios, todo cuestionamiento que se saliera de esta verdad absoluta era considerado como herejía y era penado con la muerte.



Dios en la tierra estaba representado por el Papa, la institución que velaba por esa verdad absoluta era la Iglesia, la cual tenía los suficientes mecanismos para sancionar a todo aquel que contradijera aquella verdad, el poder que daba aquel saber fue el mismo que dirigió a gran parte del mundo por cientos de años, misma que tenía los mecanismos, instancias, técnicas, procedimientos, estatutos para que funcionará de manera adecuada por mucho tiempo, la cual generaba un discurso político social, para producir un poder económico y político, ese era el régimen de verdad de la Edad Media, sustentada en un conocimiento absoluto emanado de la divinidad, del cual era imposible refutar, el simple hecho de hacerlo era refutar a Dios mismo, lo cual era inconcebible y penado con tortura mortal.



Ahora bien en el caso concreto de México, cuando gano las elecciones Felipe Calderón en el 2006, como tenía un severo problema de legitimación ante el pueblo mexicano, porque tenía la sombra del fraude electoral contra su principal opositor Andrés Manuel López Obrador, tuvo que crear una verdad, para legitimar su gobierno, y esa verdad se llamó ’Lucha contra el Narcotráfico’, quiso unir a los mexicanos contra un enemigo en común, los capos de la droga, uso todos los elementos existentes para que su verdad permeará todas las esferas sociales y políticas y lo logró, volcó al país entero en una lucha contra el narcotráfico, cambio la legislación, los mecanismos sancionadores, las instancias, los procedimientos para crear, justificar y producir su verdad.



Los medios de comunicación fueron los principales reproductores y amplificadores de aquella verdad, en aquellos años todos los medios de comunicación estaba enfocados en mostrar los altos niveles de violencia que sofocaban cada día a la sociedad mexicana, se inculco la política del miedo, aquella verdad estaba edificada en el shock, el poder del Ejecutivo tenía como base el miedo y la sangre de la sociedad mexicana.



Con el anterior ejemplo podemos ver que para el poder es vital una verdad, porque detrás de un gran poder siempre hay una verdad, en el caso concreto del sexenio de Felipe Calderón su verdad fue la lucha contra el narcotráfico.



Respondiendo al cuestionamiento que hicimos, ¿Cómo y por qué algunos poderes se han podido mantener vigentes a través del tiempo? La respuesta radica en que los poderes que más perduran a través del tiempo, son los que fundamentan su verdad en un conocimiento sólido como lo es el científico, no solo en retórica, segundo aquella verdad se permea en todos los estratos sociales, políticos, y el poder aplica todos los mecanismos e instituciones para mantener aquella verdad, ejemplo de ello es el capitalismo, que ha mantenido su verdad con base de diversas teorías sociales, políticas y económicas, que lo fundamentan como el modo de producción más viable y el cual beneficia a todos, ha sabido vender su verdad como la mejor, de manera tras generacional, ha tenido sus detractores como el marxismo practico como lo es la Unión Soviética con el Socialismo, que pudo mantener su verdad por mucho menos tiempo que el capitalismo Norteamericano.



Por: Stephany Lavalle

Abogada por la UNAM y Economista por el IPN

Rebelde de día, escritora de noche