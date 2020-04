Cuando 20 buques de Arabia Saudita se dirigen a Estados Unidos a inundar el mercado petrolero en momentos en que el barril de Texas ha sufrido una caída histórica, por debajo de los costos de producción, y los acuerdos de la OPEP en los que México fue aplaudido, se observa claramente la verdadera guerra mundial entre las potencias al socavar sus economías y apoderarse del mercado mundial.



Y si a ello se agrega, se empalma o se asocia las consecuencias del coronavirus-19 que acaba ya con una parte de la humanidad y para cuyo remedio China trabaja aceleradamente para dotar a los continentes afectados de mecanismos de defensa y busca la vacuna para terminar con el mal antes de que éste termine con los humanos, veremos que, efectivamente, la tercera guerra mundial está en pleno auge, más allá de las armas y de los ejércitos acuartelados.



Estados Unidos y su presidente han quedado muy atrás: impotentes para prevenir y enfrentar la pandemia, carecieron de los servicios de inteligencia suficientes para prevenir y preparar la defensa, y sólo reaccionaron cuando su territorio, como ocurre con el petróleo, estaban ya inundados. Imposible detener la devastación cuando el enemigo está ya dentro y no tener recursos para enfrentarlo.



Si en torno al coronavirus se tejen leyendas conspirativas y se desechan unas tras otras, la realidad del mercado petrolero es tangible: humillado el mercado petrolero por la verdadera potencia mundial que aplaudió a México con una empresa colocada a nivel de basura por los mercados financieros, con mega obras de infraestructura petrolera en marcha, con urgencias económicas y sanitarias y con una precaria producción nos dejan al margen de la realidad mundial y la verdadera guerra.



Gobernadores combaten a covid-19

A la vez que dan la pelea por una revisión fiscal que los dote de mayores recursos, los gobernadores de Jalisco, Baja California Norte, Nuevo León y Michoacán implementan acciones para enfrentar al coronavirus al margen de las directrices del Gobierno Federal y hacen obligatorio el confinamiento y uso de cubrebocas.



El priista gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, hizo ya lo propio al reforzar medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público, cierre de plazas comerciales, y evitar reuniones con más de 50 personas pues advierte que nos encontramos en una etapa crítica de la pandemia…



Como estaba previsto, el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía en favor de reclusos que cometieron delitos no graves para evitar, de la tercera edad, y más expensos al contagio de coronavirus, en tanto la oposición protestó por la no inclusión de un programa de rescate económico para las fuerzas productivas afectadas por las consecuencias de la pandemia mundial. Lograr la justicia social es uno de los objetivos de la 4T y un vehículo para ello es la Ley de Amnistía que, si bien es un paso histórico, su aprobación es también un acto de humanidad ante la crisis por coronavirus, comentó el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal…Con la nueva Ley se beneficiará a unos 400 reclusos, entre ellos el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva…



Las autoridades sanitarias y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, afirman que los hospitales de la capital del país y del Valle de México no están saturados, que hay camas disponibles y aunque es buena noticia porque la infraestructura hospitalaria no ha sido rebasada, la verdad es que nadie desea usarlas y más vale que sobren…



La SEGOB se quedará otra vez con las ganas de imponer sanciones a los medios: el presidente López Obrador ha manifestado su respeto a la libertad de expresión y al perdón a los errores y falta de ética…Van 772 muertos por covid-19 y 8,772 confirmados…

