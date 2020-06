La verdadera pandemia es la violencia

Es una pena, una tristeza ver lo que sucede en éste bello país, de norte a sur, majestuosos paisajes que se han vuelto ’propiedad’ de muchos, pelean un territorio que corresponde a todos los mexicanos, estructuras de cientos o miles de años que son destruidas por una supuesta expresión de ’libertad’, de mostrar su inconformidad con hechos sucesos que realizamos los seres humanos.



En días pasado hemos visto a una bola, a un grupo de ’manifestantes’, chamacos babosos que no tienen ni la más remota idea de lo que es la anarquía, estúpidos seres no pensantes, que se dedican a delinquir, robar, golpear, destruir lo que se encuentran a su paso, tienen la ’justificación’ de manifestarse por grupos, persona que les pagan para hacer destrozos, el llamado Brigada Marabunta.



Si usted querido lector ingresa a una tienda de conveniencia y se roba algo, es detectado por los empleados, llega la policía, lo ingresa a una patrulla y por lo menos le andan dando dos años de cárcel, personas que están en el reclusorio por haber robado jamón y pan para sus hijos, y estos hijos de su madre hacen lo que quieren, no importa a quien afecten, no les interesa el daño que puedan ocasionar, esto por pedir justicia por una persona que murió a manos de un policía.



La justicia, las leyes están para cuidar a los delincuentes, no es pregunta, es una afirmación, al igual que los derechos humanos cuidan a éstos malhechores encapuchados que tienen permitido hacer lo que se les pegue su regalada gana, lastiman a reporteros, avientan cohetes, no les importa si descalabran, si les llegan a amputar un brazo, una pierna, los policías están maniatados, abrazos y no balazos.



El otro aspecto, los policías al verse agredidos, responden como cualquier ser humano, el ejemplo cuando patearon a una ’chamaquita’ de 16 años, la cual no debería de estar ahí ¿y los papás? ¿cómo permiten que sus hijas anden en esos lugares? No puedo entenderlo, si actúa la policía después de recibir, piedras, anuncios, ¿deben quedarse recibiendo la agresión?



También están los policías que por ’error’ matan inocentes, son arbitrarios, de igual manera la Guardia Nacional, el ejército, ya no hay respeto para los uniformados, son para muchos otros delincuentes pero con placa, que llegan a abuzar de su poder, que ahora con cámaras de los celulares aunque hagan su trabajo van ser los malos, muchos matan, otros están ligados con bandas organizadas y al final de cuentas los ciudadanos quedamos en medio.



Ojalá y estos ’manifestantes’ que dicen levantar la voz por los muertos, no importa de donde sean, lo importante es destruir, robar y agredir a cuanta persona se le ponga enfrente y los policías que no ’pueden’ responder a las agresiones porque son malos, violadores, asesinos y demás, pareciera que no hay estado de derecho, que nuestros gobernantes dicen que no van a caer en provocaciones, que es para que reine una paz inexistente.



Para rematar, ya están los ’anuncios feministas’ en vísperas del día del padre, me da tristeza y coraje, saber que hay padres que amamos a nuestras hijas o hijos y muchas piden pensión, quieren, exigen derechos, dinero y muchas cosas más, pero no ven el daño que les hacen a los hijos queriendo desquitarse de los padres, es hermosa la sociedad que tenemos, pero como siempre querido lector, usted tiene la última palabra.