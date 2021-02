La versión de Justice League de Zack Snyder se presenta con un nuevo tráiler

Después de un montón de clips que anticiparon su llegada, durante este domingo finalmente se dio a conocer un nuevo tráiler de la versión de Justice League de Zack Snyder.



Este adelanto cuenta con un montón de escenas que no figuraron en la versión cinematográfica de la película y se presentarán en esta nueva edición para reflejar la propuesta original del director de Man of Steel para la reunión de Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Cyborg y Aquaman.



En ese sentido, el nuevo adelanto de Justice League plantea la amenaza de Darkseid y sus fuerzas recordando a la pesadilla de Batman que apareció en Batman vs Superman por lo que, además de mostrar varias escenas de acción y tantear el regreso de Superman (con traje negro incluido), el tráiler concluye con un vistazo al denominado futuro ’Knightmare’ donde Batman y Cyborg encuentran a nada más ni nada menos que el Joker de Jared Leto en un lugar desolado por el gobernante de Apokolips.



El denominado ’Snyder Cut’ de Justice League se estrenará este 18 de marzo en Estados Unidos y, sin más preámbulos, puedes ver su nuevo tráiler a continuación: