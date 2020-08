Sería injusto dejar para después lo qué sobre nuestros comentarios, otros hacen lo suyos.

Y lo mejor, con orgullo, darlos a conocer. Y más cuando una experta como la escritora, poeta, terapeuta y doctora doña Rosa Chávez Cárdenas, los pondera.

Claro que la vida real es más cruda que la fantasía de un relato.

Se refiere a la plática de ayer del licenciado en turismo y docente en inglés del Cetis 141 de la Universidad Autónoma del Estado de México, don Claudio González Huerta.

Nos dice ella:

’Tal cual, soy como Don Claudio.

Me encanta andar de preguntona, hasta adivino la respuesta que me van a dar a mi pregunta.

Basta con subirme a un taxi para que el chofer, me cuente las dificultades con su esposa.

En pleno centro de Guadalajara, el chofer se estacionó para no interrumpir el tráfico y pudiera llevarse un consejo de mi parte.

En una charla con Mary la que vende tamales en un pueblito para qué a sus 80 años yo fuera la única, bueno aparte del médico que la atendió.

Compartió que después de ser violada a sus 39 años cuando regresaba de trabajar como empleada doméstica, la aventaron a un baldío y la dejaron desnuda.

Producto de esa violación tuvo un hijo. A nadie le comentó cómo fue que quedó embarazada.

De la vergüenza que le ocasionó el hecho, no hizo denuncia. Cuando la revisó el médico y le dijo que estaba embarazada, le sugirió "aborte, si quiere tiene todo el derecho"

- Cómo cree, yo no seré una asesina.

Cuando el hijo estaba en la secundaria le preguntó:

- ¿y yo tengo padre? No tienes.

El hijo no volvió a preguntar.

Me brotaron, afirma doña las palabras de manera espontanea

- Le hubieras dicho.

- Si tienes padre, pero es un hijo de la chingada

Después de compartirme su historia que cargó con vergüenza por 40 años, muy agradecida me dijo-

Gracias a mi padre Dios por ponerla en mi camino. Su consejo me ha quitado un peso de encima.

’Historias como esta en las que me comparten, abusos sexuales, abandono, hasta secuestros, me han vuelto una experta en el tema.

Porque no hay mejor universidad que la experiencia y la investigación de campo

Con tantos relatos podría escribir varios libros y hasta guiones de películas.

No olvides Claudio que la vida real es más cruda que la fantasía de un relato. Saludos afectuosos. Rosa’.

