La vida un reflejo de tus creencias

Ella lo llama el sistema de creencias.



Nosotros agregamos que la vida es un reflejo claro de tus creencias: fe, dogma, credo, afirmación, reconocimiento.



Un ejemplo claro:



Un abogado le dice a su cliente:



– ’Como sabrás has sido declarado inocente gracias a mi defensa. Pero, dime ahora que ya ha terminado todo, ¿fuiste tú quién robó el banco?



A lo que el hombre le responde:



– ’Después de la exposición de tu defensa y con tan buenos argumentos que le has dado al juez, ya no estoy seguro si fui yo el que robé el banco o el banco fue el que me robó a mí’.



Hablamos de cultura y pensamos que solo es un concepto para involucra al arte y a los que tienen conocimientos.



El término cultura proviene del latín cultus que se refiere al cultivo del espíritu humano y de las facultades del hombre y la mujer.



La cultura es un conjunto de formas y expresiones que caracterizan una época específica en una sociedad.



Incluye costumbres, creencias, practicas comunes, reglas, normas, vestimenta, gustos, religión, rituales y manera de ser de una comunidad o región.



Es el enfoque, claro preciso de una espléndida escritora, la doctora y periodista Rosa Chávez Cárdenas.



Que te cuento, no estoy de acuerdo con las denuncias a Placido Domingo y al director de cine



Las mujeres que tuvieron relaciones íntimas con ellos, no fueron obligadas, fueron consensuadas. Ellas necesitaban ayuda y se colgaron de su fama. Ahora se hacen las víctimas inocentes.



No me gusta este proyecto del Mee Too, Ahora las mujeres han ganado poder, les conceden el derecho a denunciar y a ganar los juicios.



Del dominio masculino, nos fuimos al dominio femenino



Como dijo Margaret Mead la antropóloga, de las precursoras del estudio de género que se fue a investigar con las tribus primitivas



Yo no creo en el uso de las mujeres en combate, porque las mujeres son demasiado feroces.



Tiene toda la razón. Coincidimos. Copiamos, con su autorización, otros de sus conceptos.



En el enfoque de la psicología, es la configuración de todo lo aprendido: las conductas, la manera de relacionarse y los modelos que transmiten a los miembros de la sociedad.



La cultura incluye las creencias, el arte, la moral, el derecho, el conocimiento, el lenguaje, las costumbres, las maneras de actuar, de pensar, los hábitos y los roles que adquiere la sociedad.



La cultura tiene lugares para expresarse: museos, teatros, esculturas, bibliotecas, centros culturales, artesanías, cantos, música.



Es de carácter popular y adquiere un nivel superior cuando se especializan en un área.



La estética, deriva de la sensación y la percepción, tiene por objeto el estudio de la esencia, las emociones y la percepción de la belleza en lo que se considera bello.



En el carnaval de Venecia la nobleza se disfrazaba para mezclarse con el pueblo, de esa práctica derivó que las máscaras venecianas se convirtieran en una tradición y se volvieran famosas en todo el mundo.



Estamos tan saturados de arte, que para llamar la atención los artistas al manifestarse han ocasionado una disrupción en el tradicionalismo artístico.



El sistema de creencias está basado en ideas determinadas sobre la forma de ver la vida y el mundo, son opiniones que se transmiten en el inconsciente colectivo sobre los diferentes aspectos de la vida, también incluye los valores que influyen en la manera de sentir, actuar y reaccionar.



Las creencias forman una fuente de influencia muy poderosa, son juicios y prejuicios muy enraizados que se repiten en automático y cuando alguien rompe las reglas, es duramente criticado.



Sorprende el juicio al hijo de una familia tradicional que se declara homosexual, se casa y aparte adopta un niño. El que se vuelve artista cuando el padre espera que continúe con sus negocios.



Las creencias nos dominan, dictan lo que ’debemos’ hacer: cuándo casarnos, el número de hijos, incluso influyen en la elección de pareja.



Las religiones tienen un sistema de creencias muy arraigado, sin embargo, también aportan beneficios en la recuperación de la salud, en la depresión y el suicidio.



Se llevó a cabo una investigación entre cristianos, hindúes, judíos, musulmanes y personas no religiosas.



Los musulmanes mostraron una fuerte creencia en la meditación y la practican antes que buscar la ayuda de un médico especialista.



La religiosidad en los adultos mayores los conduce a una mejor aceptación del envejecimiento, la enfermedad, el sufrimiento, la esperanza y el sentido de trascendencia entre la vida y la muerte.



En cuestiones de salud y una mejor recuperación, son importantes la autoestima y la buena actitud.



Ni más ni menos. Añadimos nosotros.



