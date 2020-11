La vigilancia y control de la diabetes permite mejorar la calidad de vida de quienes la padecen

Promueve, con ese mismo propósito, el empoderamiento para la salud en cada paciente y la corresponsabilidad del núcleo familiar.



Toluca, Estado de México, 14 de noviembre de 2020. Mantener una dieta saludable, realizar por lo menos 45 minutos de caminata al día, evitar alimentos con altos índices de azúcar y grasas saturadas, son algunas de las medidas para controlar la diabetes.



Al respecto, Yara Elma Aquino Morelos, médico familiar del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), señaló que es importante seguir las medidas de vigilancia, prevención y control para que estos pacientes puedan sobrellevar su enfermedad y tengan una mejor calidad de vida.



Señaló que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no la utiliza eficazmente, y aunque en algún tiempo la diabetes tipo 1 era más común en pacientes jóvenes y la de tipo 2 en población adulta, actualmente, dados los cambios en los estilos de vida, también se presenta en menores de edad.



Indicó que este padecimiento sólo se puede controlar, ’de no ser así puede desarrollar a corto plazo complicaciones como ceguera, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, amputación de miembros y daños neurológicos’, aseveró.



De acuerdo con Aquino Morelos, el ISSEMyM cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar atención integral a los derechohabientes que viven con esta enfermedad, previniendo en lo posible la aparición de complicaciones, mediante el empoderamiento para la salud y la corresponsabilidad del núcleo familiar.



’Prevenir secuelas discapacitantes, preservar la funcionalidad y autonomía del derechohabiente es el objetivo de quienes conforman a este equipo multidisciplinario: médicos familiares, odontología, nutrición, psicología, enfermería y, en caso necesario, oftalmología, endocrinología y/o psiquiatría", señaló.



La especialista recomendó vigilar signos como el diámetro de la cintura, pues superar las medidas límites indica una delicada predisposición. En mujeres la circunferencia de la cintura no debe superar los 80 centímetros y 90 para el caso de los hombres, así como mantener un nivel de glucosa menor a 100, ya que de 100 a 120 se establece una condición pre-diabética y mayor a ello ya es diabetes, concluyó.