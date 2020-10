La villa de Arteaga, pueblo mágico, mágico pueblo cercano a mi ciudad, Saltillo, es lugar pródigo en personajes de toda índole y de algunas índoles más.



Ahí vivió -sólo un ejemplo entre muchísimos- aquel buen hombre que nadie hasta la fecha sabe si tenía poco seso o mucho.



’Está tonto de la cabeza’, decía de él alguna gente. A lo mejor no tanto.



Se decía albañil de oficio, y a quienes llegaban a vivir en Arteaga les ofrecía construirles una casa en el aire, para que no tuvieran que comprar terreno. Los recién llegados, divertidos, le decían a qué altura la querían -50 metros. 100- y le daban con gusto el adelanto de 20 pesos que pedía ’para hacer los planos’.



-¿Cuándo comienza la obra, maistro?- le preguntaban, chocarreros.



Y contestaba don Juanito -así se llamaba aquel a quien creían tonto- al tiempo que se embolsaba el dinero:



-Cuando me suba usté los materiales.



Más tontos que él son otros -y otras- que corren con fama de cultura e inteligencia.







¡Hasta mañana!...