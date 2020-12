La Villa Navideña de Xico

’Si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra’



Así respondió la alcaldesa de Xico, Gloria Galván a críticas



Miles acudieron al encendido del portal de luces en calles



Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez



’Bueno, si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra cosa’ con esa frase, que ya la hizo famosa a nivel nacional, porque fue transmitida hasta en los noticieros de televisión, la alcaldesa de Xico, Gloria Galván trataba de justiciar las críticas por haber organizado un festejo masivo en pleno confinamiento, al que asistieron miles de personas al encendido de luces de la llamada ’Villa Navideña’.



No es la primera vez que la alcaldesa de Xico -en plena pandemia del Covid- permite la realización de festejos en el municipio de la zona central del estado, como la famosa Xiqueñada, en donde por cierto, de acuerdo al más reciente reporte de la Secretaría de Salud, se han confirmado 60 casos de la enfermedad y se han registrado 15 muertos.



Mientras que en los hospitales de todo el estado, los médicos, enfermeras y personal de apoyo luchan y arriesgan sus vidas para atender los ya casi 40 mil casos confirmados -39,837- otros casi 10 mil sospechosos -9,868- y lo más alarmante que son 5,639 defunciones, la alcaldesa de Xico responde ’que si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra’.



Se estima que el pasado fin de semana cerca de cuatro mil personas asistieron al encendido de alumbrado de los portales de la Villa Navideña, cientos de los cuales, no utilizaban ni siquiera el cubre bocas.



Habrá que esperar 15 días, para que empiecen a brotar los casos de contagio en el evento masivo, de quienes tendrán que pasar las fiestas navideñas en el hospital, para ser atendidos por la pandemia.



Independientemente de la desafortunada declaración de la alcaldesa xiqueña -que pone de evidencia que cuando ya está próxima a terminar su administración municipal el año entrante- todavía no aprende a guardar silencio o mejor no opinar, de una manera tan poco política, sobre todo para los familiares de los más de cinco mil muertos que ya se suman en todo el estado.



Como al parecer la señora presidenta municipal no lee ni ve noticias, sería conveniente que alguien le informara que tan solo en las últimas 24 horas, Veracruz registró 115 nuevos contagios de Covid-19, y 54 personas fallecieron a causa de la enfermedad, con lo cual acumula 39 mil 672 casos positivos y 5 mil 625 defunciones.



Pero si no está enterada de los casos de COVID en el estado y su municipio, mucho menos habrá visto que la mismísima Organización Mundial de la salud acaba de señalar que "la situación en México es muy preocupante".



El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, también pidió a México "que sea serio" frente a la pandemia de COVID-19 y señaló que "los números muestran que el país está en mala situación".



Aquí en nuestro país, al 29 de noviembre de 2020, hay ya más de 1.1 millones de casos totales y las defunciones superan las 105 mil.



El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de salud del gobierno federal tuvo que salir a responder, luego de las fuertes y directas críticas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó sobre México por la forma irresponsable de estar enfrentando la pandemia del COVID-19.



Pero como lo ha venido haciendo desde que inició la pandemia, López Gatell minimizó la alerta y advertencia de la Organización Mundial de la Salud, de la forma irresponsable en que se ha venido atendiendo al millón 113 mil 543 casos de COVID en México.



Y no es tan solo por el no uso del cubrebocas, sino que la Organización Mundial de la Salud advierte que la situación en México es muy preocupante.



Como también es preocupante, la forma en que las autoridades municipales de Xico, están retando a la pandemia, para que con eventos masivos como los que se han realizado, un número de casos se registren, con fatales consecuencias.



Seguramente que a los familiares de los 15 pacientes del COVID que fallecieron en el municipio de Xico, no les hará ninguna gracia ni consuelo, las declaraciones poco sensibles de la señora presidenta.



Lo bueno es que ya el año entrante, a mediados, habrá elecciones para renovar los 212 ayuntamientos y que los xiqueños habrán de valorar mejor a los aspirantes a ocupar la silla presidencial de ese municipio.



Que tengan una mayor visión de lo que se debe hacer y no permitir eventos que pongan en peligro la salud y hasta la vida de los habitantes.



Aunque para las actuales autoridades el evento del fin de semana fue ’todo un éxito encendido de Villa Navideña tomándose medidas de sanitización por parte de Gobierno Municipal de Xico.



Donde, la alcaldesa se hizo acompañar de funcionarios del ayuntamiento y esto dará inicio a una derrama económica en beneficio del Comercio de Xico para obtener ingresos en tiempos difíciles de la pandemia del Covid 19 y así cerrar con una estabilidad económica este mes de paz y armonía en beneficio del comercio.’