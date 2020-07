’La violencia no es el camino’, dice Zeferino Gómez por protestas en el Congreso local

’La violencia no es el camino para resolver las problemáticas de Ayotzinapa, dijo el diputado del Distrito 09 local, Zeferino Gómez Valdovinos, al ser cuestionado por el vandalismo y el supuesto atentado de bomba en la llamada Casa del Pueblo, el Congreso de Guerrero.



Entrevistado por el Pool de Prensa ’Guerrero en Redes’, el legislador refirió que Morena junto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, instauró la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, cuyo objetivo es esclarecer los acontecimientos que tanto daño le hicieron al estado sureño.



Gómez Valdovinos declaró que Guerrero no ha tenido la suerte de tener gobernantes que quieran sacar a la entidad de la pobreza, "Necesitamos autoridades que sí aprecien a nuestro pueblo", sostuvo.



Referente a los comedores comunitarios que el congresista instaló en los puntos de mayor necesidad, expresó que es necesario que el estado los ponga de manera permanente y al ser cuestionado sobre la misma política pública que realizaba Enrique Peña Nieto y que después fue retirada, mencionó que ésta debe ser "replanteable y perfectible" y que incluso están ya establecidas las reglas de operación.



"Hemos repartido más de un millón y medio de raciones alimenticias y unos cinco mil transportistas también han sido beneficiados. He hecho caso a mi consciencia. Los comedores quizá estén garantizados unos dos meses más", manifestó.



Finalmente, a pregunta expresa sobre sus intenciones sobre la elección venidera, Zeferino Gómez añadió que su trabajo y su acciones deberán ser sometidas al escrutinio público y después, saber si puede o no continuar al servicio de la gente’, acotó.