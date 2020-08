La violencia que viene

La falta de visión y presupuesto dentro de la SEP alimentará la violencia en las próximas décadas.



La pandemia dejará mucho más que estragos en la economía mexicana, dejará las tasas de abandono escolar más altas de la que tengamos registro. Si, como varios estudios han demostrado, el abandono escolar se correlaciona con aumentos en la comisión de actos delictivos, la pandemia está sembrando un futuro de enorme violencia y desestabilidad para México.



Aumentar el acceso a internet para jóvenes en todo México, de forma que las clases puedan ser más interactivas y se reduzca el abandono escolar, no es solo una inversión económica, es la inversión más importante en materia de seguridad de la que tenga memoria nuestro país.





Los primeros datos de abandono escolar ya muestran con claridad la magnitud del problema. La SEP anunció que en preescolar, primaria y secundaria el 10% de los alumnos matriculados abandonaron la escuela, esto es 2.5 millones de niños que no continuaron estudiando durante 2020. El dato podrá ser aún mayor en el ciclo 2020-2021 pues, sin clases presenciales y teniendo como ’profesor’ a la televisión, muchos niños podrían dejar de estudiar por completo.



El PNUD estima que el efecto de la deserción escolar causada por el Coronavirus será demoledor. Sin pandemia, siguiendo la tasa de crecimiento escolar de la última década, México hubiera alcanzado en 2021 los 14.9 años esperados de escolaridad. Con la deserción creada por la pandemia, ese número se reducirá a 13.7, es decir, volverá a los niveles que México tenía en 2015. Desde 1990, no se tienen registrados retrocesos de esta magnitud.



El problema del abandono escolar durante la pandemia va mucho más allá de un efecto económico. Estudios recientes han demostrado que existe una asociación entre tener jóvenes varones de 19 a 24 años que no estudian ni trabajan, y tener altas tasas de homicidio. Esta asociación entre abandono escolar, falta de empleo y tasas de homicidio es más fuerte en estados de frontera donde opera el crimen organizado.



Esto significa que la pandemia podría estar creando una tormenta perfecta en la que cientos de miles de jóvenes abandonen la escuela, encuentren un mercado laboral deprimido, y recurran al crimen como única forma de supervivencia.





El abandono escolar de hoy podría ser las tasas de violencia de las próximas décadas.



Sin embargo, el gobierno federal no parece contar con las herramientas suficientes para detener esta tragedia social.



López Obrador ha acertado en identificar que el abandono de la juventud durante el neoliberalismo causó muchos de los problemas de violencia que vivimos actualmente. Sin embargo, su gobierno está haciendo muy poco para evitar que la pandemia se convierta en otra forma de neoliberalismo.



El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, no tiene presupuesto para hacer frente al reto que supone la pandemia. En lo que pareciera ser una broma de mal gusto, su estrategia es pedirle a los maestros que ’cuando el semáforo así lo permita’ vayan a buscar a los estudiantes a sus casas y los convenzan de volver. Esta estrategia será poco efectiva porque llegará tarde. El abandono escolar se debe prevenir antes de que suceda, no meses después de que se consumó. El semáforo podría tomar varios meses en volver a verde.



Para hacer frente al problema la SEP debe poner a un lado su obsesiva austeridad y demandar una inversión sin precedente en materia de telecomunicaciones. La educación por televisión debe ser substituida, cuanto antes, por mecanismos más didácticos e interactivos como reuniones de grupos de alumnos por internet.



Este es un momento histórico para que la SEP empuje por la creación de una red de internet amplia que lleve el recurso a todo México. La pandemia debe volverse el punto histórico en el que todos los lugares del país lograron tener acceso a internet.



El reto es mayúsculo pero no infranqueable. Pandemias anteriores dieron pie a la creación del sistema de salud pública que hoy conocemos. Esta pandemia puede ser el momento en el que el internet se vuelva un bien público que tenga por meta mejorar la educación y reducir la deserción en todo México.



Esteban Moctezuma debe darse la oportunidad de pensar en políticas educativas verdaderamente revolucionarias y de más alto alcance. No hay mejor forma de usar el presupuesto que educando.