La voluntad de Dios

Tremendo revuelo mundial, causaron las declaraciones del Papa Francisco sobre el tema del matrimonio igualitario, claro desde el punto de vista de la ley civil, sin comprometer el tema desde el punto de vista religioso, aunque no se puede omitir la investidura de quien hace las declaraciones sobre el hecho de que es un derecho de cualquier persona casarse con quien le parezca mejor, aunque se trate de una persona del mismo sexo.



¿Por qué causa revuelo el tema?, ¿dónde está la controversia o lo escabroso del asunto?, creo que en tomar una postura humana creyendo que en nuestras opiniones está la postura del mismísimo Dios, error con el que todos los días vamos calificando nuestros actos y los de los demás, criticando en todo momento y a todo el mundo como si fuéramos depositarios de la verdad humana y la verdad celestial.



Desde hace 500 años cuando menos, se viene gestando en la humanidad lo que llamamos liberalismo, un liberalismo que si bien tiene que ver más con lo económico, dice proteger la libertad de los individuos, pero con el tema central de nuestra entrega, podemos ver que detrás de la defensa de la libertad hay un doble discurso, cuando lo lógico sería aplicar la máxima de que cada quien puede hacer lo que quiera, siempre y cuando respete los derechos de terceros.



Los críticos en este y otros temas escabrosos, se escudan en lo antinatural de muchas posturas de nuestro tiempo, dicen que los defensores del matrimonio igualitario, el aborto y la igualdad entre hombres y mujeres están en contra de los designios del Señor, pero ¿quién de ellos ha hablado con Dios?, aunque la Biblia pudiera ser en efecto un texto sagrado, no deja de tener un alto componente humano.



El asunto creo que es simple, si muchos fenómenos sociales que vivimos no fueran agradables a los ojos de Dios, pues simplemente no se darían, no existirían, incluso las personas con preferencias sexuales afines a personas de su mismo sexo, sufrirían las más grandes desgracias humanas, miseria, depresión, etc, lo cierto es que eso no ha ocurrido, incluso hay muchas personas con preferencias sexuales homosexuales que son mejores personas o más exitosas que muchas heterosexuales.



Nada tiene que ver con Dios, las críticas y argumentos que muchos lanzamos sobre cuestiones que ni siquiera conocemos en el fondo, de hecho, es muy arrogante asegurar que las religiones, iglesias o sectas fueron fundadas por Dios, todas y cada una de ellas no son sino interpretaciones humanas de la fuerza superior que el hombre aparentemente siempre ha sentido sobre sus hombros.



A título personal diré que es muy respetable creer o no que Dios existe y la forma que cada quien lo interpreta individualmente, también a título personal señalaré que la finalidad principal del ser humano es el aprendizaje y pensar que todos podemos aprender de la misma forma y con los mismos métodos, es ridículo además de imposible, la riqueza, la pobreza, la heterosexualidad, la homosexualidad, el ser hombre o mujer son parte de ese aprender diario del que no podemos escapar.



Lo que sí está detrás de lo que podemos decidir, es la consecuencia de nuestras acciones, no hay mal que se deba tolerar 100 años o cambio que se nos obligue a realizar, decisión que se deba mantener eternamente o no se deba cambiar, cada uno sabemos qué circunstancias están en cada disyuntiva que se nos presenta, detrás de ello definitivamente no está Dios.



A la iglesia católica como a muchas otras expresiones de fe, no les queda otra que abordar estos temas, seguir cerrados en una postura de lo antinatural o lo contrario a la voluntad divina es un error, no pueden probar de ninguna manera que la diversidad que existe en todos los sentidos y que las decisiones que tomamos son contrarias a la voluntad de Dios, al contrario parece que la lógica nos dice que es precisamente parte del diseño de la vida, que todo lo que enfrentemos sirva precisamente como aprendizaje, al hacer todo por superar cada situación.



Delegado Presidente de la Delegación Valle de México del Colegio de Abogados del Estado de México A.C.