La Zacatecana no da una en la SENER!!!, Ministro de SCJN propone anular política energética de Rocío Nahle

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá esta semana invalidar los puntos más importantes de la política energética impulsada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle.



El tema será sometido a discusión el próximo miércoles en la Segunda Sala de la Corte bajo la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales y por la relevancia del caso, existe la posibilidad de que algún ministro pueda solicitar que el asunto sea sometido a discusión del Pleno.



El proyecto menciona que el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), porque anula presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, particularmente en lo que concierne a las Energías Limpias Intermitentes.



El documento que será sometido a discusión de los ministros de la Sala también señala que la Política de Confiabilidad distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia que debe estar presente en los eslabones de generación y suministro de energía.



"Además de que otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción’, precisa el documento.



El ministro también propondrá que se declare la invalidez de la elaboración de los lineamientos y criterios de confiabilidad para la planeación y operación del SEN.



’Se propone declarar la invalidez de la disposición que permite la participación proactiva de la CFE en la elaboración de los lineamientos y criterios de confiabilidad para la planeación y operación del SEN, resulta contraria al nuevo esquema generado como consecuencia de la reforma energética, pues la CFE, como transportista y distribuidor, no tiene ningún tipo de facultad al respecto’, precisa el documento del magistrado.



La política impulsada en este acuerdo por Rocío Nahle, establece el proyecto, cancela la posibilidad de entrada al mercado de centrales eléctricas que operan con energía limpia, en concreto a las eólicas y fotovoltaicas, barrera que afectaría a millones de consumidores para poder contar con tarifas eléctricas más accesibles y no sólo la de la CFE.​