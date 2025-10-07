La Arrolladora, Alicia Villarreal y Pequeños Musical desbordan foro en feria de Chimalhuacán

La Arrolladora Banda El Limón, Alicia Villareal y Pequeños Musical tuvieron una gran convocatoria al abarrotar el foro masivos de la Feria Metropolitana de Chimalhuacán (FEMECHI) 2025, en una noche inolvidable de música regional mexicana.



Desde temprana hora, el recinto ferial registró una gran afluencia de visitantes ante la expectativa de disfrutar uno de los eventos más esperados de la feria.



El público vibró con La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que avivó el ambiente con temas como ’Mi segunda vida’, ’El final de nuestra historia’ y ’Ya es muy tarde’.



Con más de 55 años de trayectoria, la agrupación sinaloense demostró su grandeza musical y su cercanía con los fans, pues durante su presentación convivieron con los asistentes y firmaron autógrafos, agradeciendo el cariño del pueblo chimalhuaquense.



La incomparable Alicia Villarreal hizo corear a miles de asistentes éxitos como ’Te quedó grande la yegua’ y ’Amiga mía’. La cantante regiomontana demostró por qué sigue siendo una de las figuras femeninas más queridas y reconocidas de la música mexicana luego de tres décadas de carrera, conectando con el público a través de su energía, carisma y potente voz.



Mientras que Pequeños Musical animó a los asistentes al ritmo de ’Por mis defectos’, ’Otro de esos cuentos’ y ’La nena’. La agrupación tapatía puso el toque romántico y bailador, contagiando su alegría a todos los presentes, tal como lo ha hecho a lo largo de más de tres décadas.



La jornada se vivió en un ambiente familiar, alegre y seguro. Además de los conciertos masivos, los visitantes disfrutaron de los atractivos del Pabellón Artesanal, el Teatro del Pueblo, el Pabellón Gastronómico y los juegos mecánicos, espacios donde el talento, la cultura y la convivencia comunitaria fueron protagonistas.



Para garantizar el bienestar de todas las familias, el gobierno de Chimalhuacán implementó un operativo especial de seguridad, coordinado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, que permitió disfrutar del evento con saldo blanco y total tranquilidad.



Con noches como la del sábado, la FEMECHI 2025 reafirma su compromiso con la reactivación económica, la preservación cultural y el orgullo chimalhuaquense, demostrando que cuando la ciudadanía y el gobierno trabajan juntos, los resultados se reflejan en una feria segura, vibrante y llena de identidad.