La bailarina Elisa Carrillo Cabrera llega a El Oro durante ’Danzatlán 2024’

EL ORO, Estado de México.- En el segundo día de actividades del Festival Internacional de la Danza ’Danzatlán 2024’, la primera bailarina texcocana Elisa Carrillo Cabrera visitó el Teatro Juárez, en el municipio de El Oro.



’Es un placear estar en este bellísimo destino del Estado de México, un destino hecho a mano, en este Pueblo Mágico, y qué mejor inicio que esta sede, para recibir a nuestra gran referente internacional, texcocana, mexiquense, que lleva el nombre de nuestro país muy en alto y nos llena de mucho orgullo; todo nuestro reconocimiento para ti, Elisa’, externó Nelly Carrasco Godínez durante la presentación del evento.



Mientras que Ruth Salazar García, Presidenta Municipal de El Oro, comentó que esta ocasión muestra el trabajo que podemos hacer en equipo, para el beneficio de todos los habitantes; ’Elisa estás en tu casa, eres inspiración para las y los mexiquenses’, dijo.



Elisa Carrillo Cabrera compartió con un grupo de estudiantes de Ballet, una clase magistral en la que destacó la importancia del calentamiento previo, de la manera correcta de hacer las posiciones, así como trabajar ambos lados del cuerpo, cuidando de no lastimar las rodillas ni la espalda.



Más tarde, platicó con su público sobre su infancia y cómo fue que descubrió su gusto por la danza: ’mi sueño comenzó como muchos de ustedes, yo descubrí la danza porque mis papás veían que yo siempre quería moverme, la danza fue algo que disfrutaba hacer y poco a poco la disciplina me fue fortaleciendo y me di cuenta de lo feliz que me hacía practicarla’, externó.



Agradeció el apoyo recibido para estar en este hermoso lugar, ’no saben lo emocionada que estoy de llegar a un punto más de mi querido Estado de México, donde no había tenido el gusto de estar, y en este escenario tan bello me llena de mucha emoción; agradezco enormemente a la Gobernadora por el apoyo, a la Secretaria por hacer que esto se haga realidad y a la Presidenta Municipal’, añadió.



Las actividades del Festival Internacional de la Danza ’Danzatlán 2024’ seguirán en diferentes puntos del Estado de México, por lo que el programa de eventos está disponible en Facebook, @CulturaEdomex.