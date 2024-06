La feria texcocan primera en su tipo

Texcocan, es la primera Feria Canina que se realiza en México, dedicada a perros, felinos y animales de compañía, con la finalidad de promover, la educación para preservar la salud, el cuidado y buen trato a los que no tienen voz y siempre nos acompañan.



El evento, inaugurado por la presidenta municipal de Texcoco Elizabeth Terrazas Ramírez, el coordinador del evento Juan Pablo Díaz Barriga, la Coordinadora de el pabellón de adopciones Papalotla Patricia López Conde, el Director de Seguridad Pública y Movilidad Cesar Isabel Hernández, así como Sindico, Regidores, Directores y representantes de las protectoras y rescatistas de animales de la región.



Durante el evento la presidenta municipal de Texcoco, reconoció el esfuerzo para realizar esta Primera Feria Texcocan, dedicada a los animales de compañía, a la forma en que se integran en la familia y al trato digno y amoroso que merecen, por lo que agradeció el esfuerzo de Juan Pablo Díaz Barriga, Paty López Conde y todos los participantes que con esta feria ponen a Texcoco a la vanguardia al realizar la primera feria Texcocan.



’Quiero decirles que este municipio no vamos a escatimar en apoyar proyectos que sean en beneficio de todos y sobre todo porque ahora nuestros perritos nuestras y mascotas son parte muy importante de nuestra familia’, les dijo Terrazas Ramírez.



Recordó que en concordancia con las los lineamientos que marca el decálogo para el trato digno de mascotas y animales de compañía impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, este se ha aprobado en el municipio de Texcoco, en donde nos mantenemos atentos para impulsar las recomendaciones que tienen que ver con el cuidado y buen trato de los pequeñitos que no tienen voz y que merecen un trato digno desde el seno de nuestras familias.



Por su parte Juan Pablo Díaz Barriga afirmó que este evento tiene finalidad de darles visibilidad a los animalitos de compañía, y que se hace desde esta primera de muchas ferias Texcocan.



Patricia López Conde, en su turno señaló: ’Texcocan es un proyecto de amor que además de ser una feria única en su formato a nivel nacional es ejemplo de cómo se debería de abordar los proyectos sociales para que se cristalicen’.



Explicó que: ’creemos fuertemente en el bienestar animal aquí estamos sociedad protectores veterinarios entrenadores empresarios y gobierno para brindar un gran mensaje que es el de fomentar y desarrollar una manera de ser responsable con los animales sintientes que están en nuestro hogar bajo las consignas de tenencia responsable, no reproducir, no comprar, si esterilizar, si adoptar y no maltratar, siendo estos los pilares de nuestro sueño con la parte del cumplimiento de las leyes contra los maltratadores pero al final del día la educación dinámica es la gran solución y eso es lo que es la Texcocan’, expresó.



El agrupamiento de binomios caninos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, realizó una demostración con los binomios caninos de la corporación, los que están entrenados para detección de enervantes, búsqueda de personas y explosivos entre otras actividades en las que han colaborado con la fiscalía mexiquense y municipios vecinos en sus diversos operativos.



Tras la inauguración, se realizó un recorrido por el pabellón de adopciones, el pabellón, comercial el teatro del pueblo y el área de actividades en donde se presentaron una serie de ejercicios con binomios caninos por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.



Texcocan permanecerá hasta este domingo 19 de mayo, en las instalaciones de la Feria del Caballo, como una opción para un paseo familiar, con demostraciones, juegos mecánicos, eventos artísticos y venta de productos y artesanías de Texcoco.