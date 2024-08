TOLUCA, Estado de México.- Marla Fernanda Arellano Germes, integrante del equipo nacional de natación artística, se encuentra lista para competir en los Juegos Olímpicos París 2024, y se muestra entusiasmada por cumplir su sueño de representar a México en el máximo evento deportivo a nivel mundial.



Fernanda comenzará su participación con la rutina técnica de equipo el lunes 5 de agosto a las 19:30 horas en París, Francia, 11:30 horas en México. La rutina libre está programada para el martes 6 de agosto y, en caso de clasificar, competirán nuevamente el miércoles 7 de agosto en los mismos horarios.



Arellano Germes enfatizó la importancia de mantenerse enfocada y mejorar las rutinas para los Juegos Olímpicos, reconoció que el nuevo reglamento en la natación artística ha cambiado la dinámica de las competencias, haciendo que los resultados sean impredecibles.



"Ahora con este nuevo reglamento todo puede pasar, tanto puedes estar en primer lugar como puedes irte al último, es un cambio de calificaciones que es un poco complicado", comentó la deportista mexiquense.



La nadadora expresó su aprecio por la mezcla de experiencia y juventud en el equipo nacional, destacando el valioso apoyo y consejos que recibe de las compañeras más experimentadas como Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Samantha Rodríguez y Jessica Sobrino.



"Es algo muy padre porque tanto yo me puedo jalar de las niñas con experiencia, te ayudan mucho, te aconsejan y te ayudan a mejorar. Se siente un ambiente de unión y compañerismo para que todas vayan para arriba", afirmó la nadadora artística.



La atleta recordó el momento en que se confirmó su clasificación a los Juegos Olímpicos y reconoció que el éxito no sólo es fruto del esfuerzo de su generación, sino también del trabajo de las anteriores, que han luchado por alcanzar este logro.



"Fue todo el trabajo reflejado que llevamos haciendo, no sólo estos años, sino las generaciones anteriores que han estado luchando desde Atlanta 96’, dijo, mostrando gratitud por el legado de las selecciones pasadas.



Con más de la mitad de su vida dedicada a la natación artística, Fernanda habló de su pasión por el deporte, recordando cómo empezó a los siete años.



Destacó su admiración por la seleccionada nacional con más experiencia, Nuria Diosdado, a quien siempre ha visto como un modelo a seguir y ahora tiene la oportunidad de entrenar junto a ella.



’Para mí es algo bien padre que yo la veía desde Juegos Olímpicos Londres 2012 y que ahora sigue en el equipo: siento que fue una pieza fundamental para el pase olímpico", comentó.



Marla Arellano expresó que le gustaría ser recordada "como una atleta con mucha alegría, con mucho entusiasmo, que siempre daba todo, que siempre moría en la línea por sus sueños’.



El respaldo del Gobierno del Estado de México ha sido fundamental en el desarrollo y preparación de Fernanda y sus compañeras mexiquenses, pues la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y su Dirección General de Cultura, Física y Deporte (CUFIDE), ha apoyado constantemente a las atletas en este proceso olímpico.