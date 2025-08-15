La salud en texcoco avanza: reunión sobre la posible construcción de la unidad de medicina ’luz 3’

Con la finalidad de acercar los servicios de salud a las texcocanas y texcocanos, el Gobierno Municipal de Texcoco dialoga con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de la Unidad de Salud ’Luz 3’.

El presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez calificó como fructífera la reunión con la delegada estatal del IMSS, Maestra. Josefina Estrada Martínez, así como con autoridades y personal de Oficialía Mayor, para abordar proyectos prioritarios en materia de salud para Texcoco.

’El diálogo fue constructivo y orientado a consolidar alternativas que permitan mejorar la atención médica en nuestro municipio’, dijo Nazario Gutiérrez.

En la sesión se presentó y analizó la posible construcción de la Unidad de Medicina Familiar ’Luz 3’, un proyecto diseñado para ampliar la oferta de servicios de primer nivel cerca de las comunidades. La propuesta incluye consultorios de medicina general, atención odontológica, servicio de rayos X y un laboratorio clínico.

Una de las áreas clave contempladas en la Unidad sería un servicio de urgencias con 15 camas no censables, para ofrecer atención oportuna en situaciones que requieren intervención inmediata. Estas camas permitirían atender emergencias locales sin desatender la capacidad hospitalaria regional.

Adicionalmente, se planteó la factibilidad de crear una unidad de hemodiálisis con 20 sillones, lo que representaría un soporte vital para pacientes con enfermedad renal crónica y beneficiaría a cientos de derechohabientes de Texcoco y municipios cercanos.

’Como Presidente Municipal, reiterò que la salud es una prioridad de esta administración’, afirmó, dejando claro que: ’No bajaremos la guardia hasta garantizar servicios médicos dignos, funcionales y cercanos para nuestra gente’, expresó durante la reunión, subrayando el compromiso de gestionar los recursos y las autorizaciones necesarias para avanzar en este proyecto.

Añadió que los próximos pasos consisten en continuar con las gestiones técnicas y administrativas ante las instancias correspondientes, concretar los estudios de factibilidad y buscar las fuentes de financiamiento que permitan hacer realidad la Unidad: ’mantendremos comunicación constante con el IMSS y la Oficialía Mayor para transparentar avances y tiempos de ejecución’, expresó.

De esta manera las autoridades siguen trabajando con responsabilidad y compromiso por la salud de Texcoco. Para mayor información y seguimiento de este proyecto, el Ayuntamiento mantiene abiertos sus canales de comunicación.