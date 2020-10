Labor de los Servidores de la Nación contribuye a la paz social en Acapulco: Adela Román

Al asistir a la entrega de equipo y material de trabajo a los 120 Servidores de la Nación que realizan los censos y hacen llegar los beneficios del Gobierno Federal a la población más marginada y desprotegida, la presidenta municipal Adela Román Ocampo los exhortó a que sigan por ese camino y compromiso con la gente.



En el evento realizado en el Centro Internacional Acapulco (CIA), donde estuvo presente el director regional de los Programas de Desarrollo Integral de la Secretaría de Bienestar, Jacinto González Varona, la alcaldesa Román Ocampo los felicitó y les dijo que ’hacen honor al nombre de Servidores de la Nación, deben sentirse ustedes orgullosos del trabajo que desempeñan’.



"Hablar de un proyecto de nación como lo es la Cuarta Transformación en México es hablar de años, de décadas de lucha; es haber realizado una batalla en el 2018 sin haber tenido que disparar una bala; las balas fueron las conciencias que se manifestaron en las urnas a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador’, expresó la máxima autoridad en el municipio durante su mensaje.



Precisó que por muchos años en Guerrero se anheló que se diera la transformación democrática, sin violencia. Y añadió que ’Guerrero ha sido escenario de luchas libertarias y no podría escribirse la historia de este país sin Guerrero, sin sus hombres y sus mujeres que ofrendaron su vida’; por ello, ’cuando nos arrebataron la primera y la segunda vez el triunfo del presidente López Obrador, nosotros seguimos con la esperanza de que la gente tenía que despertar y crear conciencia y que no fuera el hambre quien doblara la dignidad de las personas’.



Román Ocampo reiteró que el primero de julio de 2018, se llegó al punto que millones de mexicanos anhelaban: llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Refirió a su vez que la tarea de los Servidores de la Nación es importante porque acuden a los lugares más inimaginables para los acapulqueños y acapulqueñas, son fieles testigos y ven de cerca la miseria, el hambre, la injusticia y una serie de necesidades de la gente.



A los Servidores de la Nación los exhortó a trabajar por el bien del país, y hacer caso omiso a un grupo reaccionario que está haciendo hasta lo imposible por derrocar al presidente López Obrador; hay individuos que ofrecen una cantidad a la semana para que se manifieste la gente, y mucha gente va porque tiene necesidad, no porque se manifieste contra López Obrador.



Aseveró que cuando ella fue diputada federal, Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y decían que el apoyo a los adultos mayores era un apoyo clientelar, pero después, todos los partidos políticos adoptaron ese programa noble, que ni es populista ni es clientelar, subrayó Román Ocampo.



Mencionó que los programas de la Secretaría de Bienestar evitaron que en Acapulco hubiera saqueos y manifestaciones y que los apoyos de los programas federales apoyaron en gran medida con la entrega de becas a estudiantes, ayuda a discapacitados, entrega de fertilizante, apoyo a pescadores, empleo temporal, además de acciones del Gobierno Municipal, como las 35 Cocinas Comunitarias, donde se dio comida de calidad a la gente durante esta pandemia.



’Qué bueno que me invitó Jacinto González para la entrega simbólica de chalecos y material a los Servidores de la Nación, donde se reconoce el trabajo de ustedes en esa gran tarea por Acapulco, por Guerrero y por México’, refirió la alcaldesa para destacar la labor de quienes contribuyen a garantizar la paz social en esta ciudad y puerto que tiene el primer lugar del país en pobreza urbana extrema.



También asistieron los diputados de la 62 Legislatura Local, Teófila Platero Avilés y Ossiel Pacheco Salas; además de Ernesto Manzano Rodríguez y René Vargas Pineda, secretario General y de Desarrollo Económico, respectivamente.