Laboratorio de UAGro ha analizado más 900 pruebas Covid-19

La directora general de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Berenice Illades Aguiar, informó que se han realizado poco más de 900 pruebas de Covid-19 en el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud, a universitarios y civiles.

La investigadora informó que desde 13 de abril, cuando entró en funcionamiento el laboratorio, se han acumulado 900 pruebas que se han procesado y cuyos resultados únicamente son informados a las personas estudiadas y a la Secretaría de Salud estatal.

La doctora indicó que los convenios realizado con organismos e instituciones, como la Fiscalía, el sindicato del ISSSTE, la Policía Auxiliar, Ayuntamiento de Iguala y otros, permiten realizar los análisis a los trabajadores, a un costo de recuperación de 2 mil pesos, mientras que es gratuito para los universitarios.

Dijo que la demanda que hay "es importante", que a inicios de mayo las cantidades de muestras que se tomaban en el laboratorio y las que se envían de las instituciones con las que se tiene el convenio, iban de 40 a 50 al día, pero han llegado a tener hasta 100 pruebas en una sola jornada.

A pesar de la cantidad, dijo que las pruebas son procesadas y se entregan los resultados en un término de 48 a 72 horas. La académica alertó que han llegado también familias completas contagiadas.

Respondió que la falta de reactivos para los análisis es un tema complejo, por la demanda mundial que se tiene, pero que se hace todo lo necesario y con anticipación los requerimientos, para que el laboratorio siga coadyuvando con el sector salud.

Illades Aguiar recordó que el costo de 2 mil pesos es para solventar los reactivos y no se hace por lucro. Indicó que el precio en los laboratorios privados es de unos 4 mil pesos o más.

La especialista consideró que la gente que niega la existencia del virus, lo hace como una forma de defensa y que piensa positivo de que va a estar bien, "pero tenemos que tomar medidas. El virus existe, hay 5 millones de casos en el mundo, tan real que esta en todo el mundo, tan real que está en todo los estados de la República y en todas las ciudades grandes y poblados pequeños".

Indicó que si bien los datos estadísticos muestran que hay más gente adulta muriendo, el virus también está provocando otras patologías, además de los problemas respiratorios y daños en los pulmones, según la edad.

"El llamado es a que se cuiden a que atiendan los llamados, cuidarse a ellos, y a la familia. Se tiene que evitar la infección, es una enfermedad a largo plazo y no hay vacuna", y agregó que se debe acudir al médico al primer síntoma, y no esperar a que haya complicaciones.



