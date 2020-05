Lady Gaga lanza su nuevo álbum Chromatica.

Sean bienvenidos a un universo único creado por Lady Gaga. bienvenidos a Chromatica.



Como una de las artistas más talentosas y vanguardistas de su generación, Lady Gaga vuelve a reinventarse con Chromática, una colección de 16 canciones que consolida su trono como ícono del pop.



Chromatica, sexto álbum de estudio de la superestrella bajo el sello Interscope Records, ha debutado en la primera posición de iTunes en más de 58 países.



El álbum cuenta con colaboraciones de Ariana Grande, Elton John y Blackpink. Chromatica fue producido por la misma Lady Gaga y BloodPop®.



’Rain On Me’, el actual sencillo en colaboración con Ariana Grande, se convirtió en el mejor debut de Spotify en 2020, alcanzando la primera posición en el chart global. Por si fuera poco, ’Rain On Me’ rompió récords históricos, siendo el sencillo con mayor número de reproducciones por parte de dos intérpretes femeninas.



Chromatica estará disponible en variedad de formatos físicos, incluyendo CD estándar, vinilo y casete. Además, Lady Gaga ha lanzado nueva mercancía y vinilos exclusivos en ladygaga.com



TRACKLIST CHROMATICA







1. ’Chromatica I’



2. ’Alice’



3. ’Stupid Love’



4. ’Rain On Me’ (with Ariana Grande)



5. ’Free Woman’



6. ’Fun Tonight’



7. ’Chromatica II’



8. ’911’



9. ’Plastic Doll’



10. ’Sour Candy’ (with Blackpink)



11. ’Enigma’



12. ’Replay’



13. ’Chromatica III’



14. ’Sine From Above’ (with Elton John)



15. ’1000 Doves’



16. ’Babylon’



Para mayor información, visita las redes de Lady Gaga