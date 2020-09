Lalo Medecigo candidato de Mineral de la Reforma propone estrategias de seguridad.



Lalo Medécigo candidato a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, propuso estrategias para combatir la inseguridad que existe en el municipio, como lo es mejorar las prestaciones de los policías municipales para así incentivar su desempeño.



También propuso hacer una revisión de los elementos policiales y generar una auditoría no solo a nivel económico sino también técnico para saber que necesidades tienen y en qué condiciones se encuentran.



Ya que muchos elementos trabajaban bajo el cargo de veladores, es decir no cuentan con los elementos para poder cuidar a la ciudadanía. Lalo Medecigo detalló que es un servicio mal pagado que no tiene seguro de vida ni prestaciones ’la calidad de vida de un policía no es la que debiera ser por la cantidad de riesgo que corre’.



Otra de las estrategias en materia de seguridad es la implementación de la ’La Casa Rosa’ en Mineral de la Reforma la cual servirá como centro de resguardo para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, además se les brindará asesoría legal, psicológica y oportunidades laborales.



Finalmente, Lalo se comprometió a participar de la mano con la policía municipal para que esté debidamente capacitada y tenga un trato humano con la ciudadanía.