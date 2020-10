Lalo Medecigo denuncia presuntos actos de corrupción en Mineral de la Reforma



Eduardo Medecigo candidato de ’Podemos’ en Mineral de la Reforma, denunció presuntos casos de corrupción por parte de ex funcionarios y funcionarios del ayuntamiento de Mineral de la Reforma por irregularidades en los ingresos económicos generados por la recolección de residuos sólidos de la Promotora Inmobiliaria Borgru.



Al respecto, el aspirante señaló que no se trata de un hecho aislado, sino que tiene que ver con una relación de red de corrupción que inició principalmente con el ex presidente municipal Filiberto Hernández Monsalvo, así como funcionarios de la administración del municipio en el periodo 2016-2020 y trabajadores del actual concejo ciudadano a cargo de Rubén Contreras Gómez.

Tras una denuncia ciudadana anónima se recabaron pruebas necesarias para la solicitud e inicio de la carpeta de investigación FEDC/UNIDAD/142/ 2020 para los funcionarios por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado, negociaciones indebidas, usos ilícito de atribuciones, enriquecimiento ilícito y encubrimiento.



De acuerdo con Eduardo Medecigo, lo anterior gira entorno a la Secretaría de Finanzas y la Dirección de Servicios Municipales, que desde las administraciones 2012-2016, y el actual Concejo Ciudadano se encuentran en una presunta red de corrupción que lucra con los ingresos que se recaban por la recepción de residuos.



“Son cantidades incalculables las que se dejaron de reportar y que incluso involucran empresas del municipio, el recurso se ingresa en el fuero local con los mismos documentos, pero al tratarse de delitos fiscales se solicita la participación del fuero federal” señaló.