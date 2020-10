Lalo Medecigo desmiente vínculos políticos y pide no caer en rumores.



El candidato de ‘Podemos’ en Mineral de la Reforma, Lalo Medecigo hizo un llamado a la población para no dejarse llevar por rumores y mentiras ya que hay personas que están tratando de confundir a la gente para hacerla creer que el aspirante a la presidencia está participando con otros partidos políticos.



’Lo digo de frente y con la cara en alto, Lalo Medecigo no se vende, y no pacta con otros partidos, hice una promesa desde el principio y la estoy cumpliendo. ‘Podemos’ es un partido cien por ciento hidalguense y con el cual vamos a llegar hasta el final’ aseveró.



Medecigo también declaró que las personas que tratan de confundir a la ciudadanía mejor se dediquen a lo suyo ’Lalo es un hombre de valores, de dignidad y familia y bajo ese régimen vamos a seguir trabajando siempre, mi único pacto es con la gente y así seguirá siendo’.



Detalló que han sido distintos partidos de diversos colores a los que lo han querido vincular principalmente de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ’es gente que tiene la desesperación de poder ganar, estoy confiado de que el voto de la ciudadanía nos va a favorecer y que la gente que ha depositado su confianza en nosotros lo ha hecho de buena fe y no los vamos a defraudar’.



Por último, el candidato de PODEMOS nuevamente llamó al gobierno del estado a no meter las manos en la elección, ’somos una sociedad madura, los mineralreformenses sabemos resolver nuestros asuntos solos, no nos vengan a imponer a nadie, hago un llamado a que la gente no se deje comprar, no vendan su dignidad, ni permitan que lucren con su necesidad’ puntualizó.