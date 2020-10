Lalo Medecigo plantea farmacias comunitarias



El municipio de Mineral de la Reforma tiene graves carencias porque el servicio de salud es muy limitado, señaló el candidato de ‘Podemos’, Lalo Medecigo, por lo que propuso las farmacias comunitarias que ofrecerán medicamento a muy bajo costo.



’El servicio lo proporciona el gobierno del estado y es muy limitado e insuficiente para los 185 mil habitantes que existen en el municipio solo hay seis unidades de salud’ lamentó.



Por lo anterior, Lalo Medecigo planteó las farmacias comunitarias que es un centro de apoyo para el servicio de salud para personas que no tengan cerca una unidad y puedan tener una farmacia que ofrezca medicamentos a muy bajo costo.



’Esto es para que la población pueda acceder a la salud, además deberá haber un médico de guardia que trabaje con prestadores del servicio social que estén capacitados para ofrecer ese servicio’ dijo.



Por último, Lalo propuso coadyuvar con el gobierno del estado para ampliar los centros de salud y brindarles mejores condiciones.



’Nos vamos a concentrar en algunas zonas donde no cuentan con un centro de salud o no están en buenas condiciones, como la parte sur por Forjadores o por paseos de Chavarría’