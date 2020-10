Lamenta Pablo Amílcar el fallecimiento del fundador de Morena Cesar Núñez Ramos.

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo. 11 octubre 2020.– Durante un recorrido por la Costa Grande de la entidad, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros lamentó el fallecimiento del fundador de Morena en Guerrero, César Núñez Ramos, quién a su vez ocupó la primera presidencia de este partido en el estado.



A través de sus redes sociales, envió sus condolencias a los familiares y amigos de quién fuera también el delegado regional de los Programas del Bienestar en el puerto de Acapulco y perdiera la vida a causa de las complicaciones que presentó por el covid- 19.



"Durante un recorrido por la Costa Grande me he enterado de la triste noticia del fallecimiento de nuestro compañero César Núñez Ramos. He decidido cancelar el resto de mis actividades de trabajo para unirme a la pena que embarga a su familia, les envío un abrazo solidario" escribió.



La noticia fue anunciada este domingo por el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, quién posteó en sus redes sociales:



«Falleció nuestro compañero César Núñez Ramos, maestro egresado de la Normal de Ayotzinapa (lo recordaba con orgullo). Juntos fundamos Morena en Guerrero. Mi abrazo a Rocío, a sus familiares y amigos».



A estas condolencias se le unieron el diputado local con licencia, Pablo Amílcar Sandoval, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fundadores del partido MORENA en el país, alcaldes, diputados, senadores, militantes y simpatizantes.