Lamentable: Funcionario de la SRE pelea en las calles por tomar "un poquito de whisky’

El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Sonora, Benjamín Hurtado Aguirre, fue captado mientras armaba un escándalo afuera de un restaurante en Hermosillo porque, supuestamente, se encontraba en estado de ebriedad.



En un video difundido en redes sociales, se puede ver cómo el funcionario público discute con un oficial, que, según reportó La Jornada, le pedía que no ingiriera bebidas alcohólicas en la vía pública.



Según informes de varios medios locales, Benjamín Hurtado estaba causando problemas en el restaurante ’El Taste’, por lo que los dueños llamaron a la policía para que lo sacaran del lugar.



En el clip se ve a Hurtado llamando por teléfono con otro hombre, "Buenas noches, mi querido Sergio. Aquí tengo un pequeño problema, me están grabando. una persona graba", luego una mujer lo interrumpe y él le dice, "Espérate, cállate", y continúa, "Una persona que graba es más que el agravio".

El funcionario público luego menciona, "El asunto es el siguiente. A ver ¿quién es el jefe aquí de todos?", uno de los policías le responde que nadie, y este se pone agresivo, "No, no, no, ¿Quién es el jefe?, oye pelón ¿puedes?".



Luego Hurtado Aguirre indica, "Lo único que quiero es tragarme un poquito del whisky", el funcionario también dice que lo quiere hacer porque va a ver al presidente de la república y a otra persona, de la que no menciona su nombre.