Lamentable que Taja utilice a las mujeres para atacar a la candidata de Morena: Bety Mojica

La candidata a diputada local del partido MORENA por el 5to Distrito Local, Beatriz Mojica Morga lamentó que los candidatos de la alianza PRI y PRD aún lleven a cabo estrategias de bajo nivel político, con el propósito de denostar a su mayor competencia, acción efectuada recientemente por el candidato a la presidencia municipal Ricardo Taja Ramírez en contra de Abelina López Rodríguez.



En entrevista Mojica Morga recalcó ’Que Taja sí se raja’, precisó que él mismo se ha puesto en evidencia al utilizar a una mujer con el propósito de manchar el nombre de la abanderada de MORENA por la alcaldía de Acapulco, señalándola de corrupción, esto por las repetidas declaraciones de Digna Marroquín, alcaldesa suplente de la alianza PRI-PRD.



’Taja siempre se raja para no contestarle de frente a Abelina López, así le va a hacer con los problemas de Acapulco, por eso es importante que quienes compiten den la cara directamente, le respondan de frente al pueblo de Acapulco y Guerrero’, apuntó.



Detalló que esta es una práctica muy común entre los adversarios hoy unidos en una falsa alianza, por lo que exhortó a todos los postulantes a cargos públicos de elección popular, a hablar de frente y con la verdad, respetar la voz de las mujeres y no verlas solo como una herramienta de ataque, por lo que pidió dejar de lado supuestas declaraciones que son claros libretos ensayados para esta contienda electoral.



’Yo le pediría a Taja que no se esconda tras las faldas de una mujer, que dé la cara y responda directamente a nuestra candidata Abelina López, porque ella es una mujer honesta, digna de la 4ta transformación, es un mujer que tiene una huella de trabajo en cada uno de los rincones de Acapulco, esa es la diferencia que tiene con todos los candidatos’, expresó Beatriz Mojica Morga.



Agregó, ’el exhorto es que no manden a terceros, que no se escondan atrás de las faldas de una mujer, el pueblo de Acapulco requiere que quien vaya a gobernar siempre dé la cara y de eso precisamente ha dado siempre constancia Abelina López’, concluyó.