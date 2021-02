Lamentable, temor de atenderse por Covid en hospital: alcalde de Iguala

www.guerrerohabla.com

IGUALA, Gro., 6 de febrero de 2021.- En su conferencia nocturna, el alcalde Antonio Jaimes Herrera lamentó que familiares de personas con síntomas de Covid prefieran atenderlos en sus casas que llevarlos a la Unidad Covid (UC) o algún hospital para ser atendidos por médicos especializados en Covid.



Comentó que la gente tiene temor de llevar a sus familiares a un hospital por la cantidad de personas que han fallecido de esta enfermedad, sin embargo dijo que lo conveniente es que si hay alguien en la familia que tenga algunos de los síntomas deben ir a consulta para saber si tienen o no Covid 19 y de ser así ser atendidos a tiempo.



Informó que en la UC se han dado consultas a personas que sospechan estar enfermos y en el caso de tener algún síntoma leve se les da tratamiento, se les envía a sus casas para estar en aislamiento y se les monitorea vía telefónica.



Si el paciente tiene síntomas que requieran de hospitalización se le ingresa para su atención. Si se atiende a tiempo es probable que se salve, pero eso también depende de sus condiciones de salud y su fortaleza inmunológica.



Jaimes Herrera señaló que uno de los problemas de los pacientes que se atienden en sus casas es que no cuentan con una supervisión médica constante además de la poca existencia de oxígeno en el mercado. Por otra parte, indicó que en Iguala se tienen registrados mil 672 casos, 213 decesos y 73 casos activos.



En la UC hay 17 pacientes, hubo tres egresos, un ingreso y en este día no hubo ningún deceso. Ratificó su confianza en que con la vacunación de los casi 22 mil adultos mayores que hay en este municipio disminuirán los decesos.



Señaló que se espera que en este mes se inicie el proceso de vacunación de personas mayores de 60 años en Iguala.



Por último, comentó que en este fin semana se realizarán operativos para vigilar antros y cervecerías y otros negocios para que cumplan con las medidas sanitarias y en su caso aplicar las sanciones a que se hagan acreedores.

Fuente: Quadratín