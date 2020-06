Landau: no puedo mentir a inversores de EU y decirles que es un momento oportuno para invertir en México…

¿Así o más claro?



Ayer, el claridoso embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau —quien no hace mucho regañó en un evento al secretario de Seguridad Alfonso Durazo y le pidió pasar de los discursos vacíos a las acciones reales en contra de la delincuencia y los cárteles del narcotráfico—, en un encuentro con dirigentes de Concamin advirtió que México (por no decir AMLO) debe decidir de una vez por todas si quiere atraer inversiones extranjeras… o espantarlas.



’Como amigo de México, no quiero ver conflicto entre gobierno e IP’ al indicar que ’de la relación entre gobierno y empresarios depende la prosperidad de un país’.



Recriminó:



’No se puede decir a la vez: queremos atraer inversión y capital de otras partes del mundo y también decir: vamos a cambiar las reglas… uno impacta a lo otro… no se puede tener las dos políticas a la vez: o un país tiene una política de atraer inversión o un país tiene una política de espantar inversión’, subrayó para dejar en claro que AMLO actúa en forma contradictoria.



A los dirigentes de Concamín les dijo luego que pensaba que México podría estar dejando ir un momento dorado en materia de atracción de inversiones y que ante ello su gobierno (o sea AMLO) debe definir si quiere estas inversiones o alejarlas



’Espero que no lo desperdicien, porque para mí sería una tragedia histórica de perder esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho tiempo más’, advirtió al hablar de los cambios de reglas que han desalentado a capitales extranjeros.



Uno de estos cambios de reglas acaba de ocurrir con el retiro de una fuerte inversión de Iberdrola



’Una parte esencial de mi trabajo como embajador es tratar de arreglar problemas cuando se presentan y tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir y decir que es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera’, indicó.



Reconoció que México es un país soberano y que ’cualquier país tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero esos cambios pueden tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión’.



Eso, agregó, ha ocurrido en meses recientes, ’sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se convino en el pasado de no cambiar las reglas del juego, y esperemos que podamos llegar a acuerdos y entendimientos en buena voluntad y resolver esto’.



En la historia de México los embajadores de EU han sido pieza clave no sólo de la relación binacional, sino de la conducción del Estado nacional. El embajador actual es especialmente claridoso. Así que el mensaje está entregado. O lo entiende AMLO, o seguro habrá otras consecuencias.



Monreal admite: la economía se va a devastar…



En este contexto, y luego de que hace unos días reconoció que salir de la actual crisis requerirá del esfuerzo conjunto de empresarios y gobierno, Ricardo Monreal admitió que México y su gobierno enfrentan un momento económico muy complicado.



En un conversatorio con operadores y administradores de fondos para el retiro (Afores), en un ejercicio de revisión de este sistema en México, el zacatecano indicó que el Senado está listo para ir a una reforma a fondo de este sistema y el de pensiones.



Les indicó que, al cierre de abril, sumaron 5 mil 129 los millones de pesos que fueron recuperados por trabajadores para hacer frente en forma familiar a las consecuencias de la pandemia.



Recordó que hoy existen 10 afores, 8 de sistema privado, uno mixto entre IMSS y Banorte, y el otro totalmente público, en efecto, de PENSIONISSSTE que dan atención a 67 millones de cuentas de igual número de trabajadores, 18.2 millones de cuentas más que en diciembre de 2012.



De ese tamaño, indicó es el enorme universo de trabajadores, ’al que tenemos que atender y no podemos desestimar ni esperar pacientemente que llegue la época del retiro y simplemente otorgarles, una cantidad precaria para sobrevivir, que estaría entre el 25 y el 30 por ciento de su salario.



’Hace unos años, yo veía que iba a pasar esto. Algo escribí en algún momento sobre la agenda del futuro, donde hablaba de las tecnologías de la información, de la biometría, de la ciberseguridad y, obviamente este tema clave; para mí el más delicado, el tema de las pensiones y obviamente las Afores, como administradoras del fondo de los trabajadores.



’Tengo mucha claridad en lo que está pasando, mucha claridad, y tengo mucha consciencia de que estamos en un momento, yo diría difícil, sí, pero también complicado por lo de la pandemia, porque siento que la economía se va a devastar. Ya está en un proceso muy complicado’.



Monreal les comentó que quizá este sea uno de los temas más complicados a los que se deba de enfrentar la administración pública federal.



’Nosotros estamos listos, estamos en el ánimo de hacerlo. El poder Legislativo actuará con responsabilidad.



’No estamos tan holgados de tiempo… creo que está muy corto el tema, está muy corto el plazo; por esa razón yo les diría que estamos listos en el Poder Legislativo.



’Lo que puedo decirles es que es impostergable la revisión y la modificación legislativa… lo que pretendemos es buscar cómo tenemos retiros de calidad, pero también cómo fortalecemos el ahorro.



’En efecto, yo he planteado cómo mejorar los servicios de inclusión financiera, escribí sobre eso un libro, hace muchos años, sobre el nuevo sistema financiero y las necesidades por las cuales necesitamos incursionar…



’Se necesita fortalecer el sistema de retiro, de eso estoy convencido. El ahorro con respecto de otros países, es más bajo, pero también el Estado tiene que ser más solidario.



’El requisito de tiempo para alcanzar la pensión hay que revisarlo, el sistema de cobertura o la cobertura para el sistema formal y también ir acortando la desigualdad que genera este 10 por ciento de grandes cantidades o de cantidades más fuertes, contra el resto de los trabajadores, que también tienen el derecho a retirarse dignamente.



’La cuenta individual, sí, es el principal componente del patrimonio familiar, para el 30 por ciento de las familias mexicanas es fundamental, sólo detrás de la tenencia de propiedades. O sea, estos 68 millones, casi 68 millones de cuentas de trabajadores, están con esperanza de que se retirarán con dignidad en su fase última de vida.



’Los trabajadores tienen derecho de retirarse y también de retirar parte de los recursos que han ahorrado, en situaciones complejas, como ahora.



’Al cierre de abril de 2020 se contabilizaron, en efecto, tenía el dato hace unos días, me lo proporcionaron porque me preocupaba, frente a la pandemia no sabía qué cantidad de trabajadores habían retirado recursos de su cuenta personalizada, particularizada y sí se contabilizaron 5 mil 129 millones de pesos retirados por desempleo de casi 600 mil trabajadores; obviamente estos 600 mil trabajadores retiraron dinero de sus Afores.



’No es buen retirar nada, pero es un problema grave de la pandemia. Yo diría, incluso, que hasta es conservador. Cuando solicité la cifra pensé que era mayor el impacto de trabajadores que pudieron haber ido a solicitar el retiro; 600 mil trabajadores ya han solicitado retiro del dinero de las Afores con un impacto, digamos, no tan fuerte, 5 mil 129, frente a los 100 mil millones de pesos que han solicitado adicionar a sus cuentas los trabajadores o aumentar su porcentaje, es muy representativo; o sea que estamos iniciando el proceso de la cultura del ahorro, que no teníamos’, reflexionó.



Monreal aborda así en este momento un tema que va a levantar mucho debate porque se trata de los ahorros y las pensiones de los trabajadores, 68 millones ahora mismo. Es decir, la mitad de la población total de México.



