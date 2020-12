Lanza CDMX licencia de conducir digital Tipo A

Redacción AN / GH

13 de diciembre 2020 7:24 pm



Los habitantes de Ciudad de México podrán generar su licencia de conducir digital Tipo A mediante el nuevo módulo de ’Cartera Digital’ de la APP CDMX y en la página tramites.cdmx.gob.mx, a fin de que las personas puedan contar con una réplica electrónica del documento plástico y sin costo adicional, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.



En conferencia de prensa, resaltó que la licencia digital permite avanzar en la digitalización de trámites que se llevan a cabo en la capital, lo que a su vez contribuye a evitar que las personas tengan que hacer largas filas en oficinas gubernamentales y salir de sus casas durante la Alerta de Emergencia por Covid-19.



’A partir de este lunes en APP CDMX pueden entrar a ´Cartera Digital´ y bajar, siguiendo cuatro pasos sencillos, su licencia digital. A partir del miércoles, a las personas que la tienen vencida, ya lo podrán hacer y el único trámite adicional es pagar la licencia, ya sea con su referencia para pagar en banco o directamente el pago electrónico con tarjeta de crédito’, apuntó.



Te puede interesar: Reportan avance de 32% en construcción del Trolebús Elevado de Eje 8 Sur



Sheinbaum Pardo indicó que, a partir del viernes 18 de diciembre, las personas que no han renovado sus datos adecuadamente o fueron capturados de manera errónea por la pasada administración de CDMX, podrán renovar la vigencia de su licencia de manera digital en la página electrónica.



El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, señaló que el trámite digital será únicamente para las licencias de conducir Tipo ’A’ vigentes, ya que las permanentes y las que no cuentan con una fotografía reciente deben actualizar sus datos ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) para generar el documento electrónico.



’Con la licencia inauguramos un módulo en la APP CDMX. Es una cartera, que empezará con la licencia, posteriormente se agregará un sistema de identificación de servidores públicos; y poco a poco vamos a ir incluyendo ahí, una serie de cosas que se puedan cargar de manera digital para tener todo el tiempo a la mano estos documentos que son importantes y que mejoran la calidad de vida de las personas en la ciudad y su interacción con autoridades’, dijo.



Te puede interesar: De cada 100 vehículos robados en el país, 23 son Nissan



El director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que para realizar el trámite en línea solo es necesario ingresar al módulo ’Cartera Digital’ de la APP CDMX, seleccionar ‘Agregar Credencial’ para el alta una licencia conducir e ingresar el pequeño número de licencia que viene en el documento físico y así, generar automáticamente la licencia digital que se carga en la APP CDMX y tiene la misma validez que la plástica.



’Si un policía los detiene por alguna infracción del reglamento de tránsito y no traen su licencia en plástico solo tiene que enseñarle su APP CDMX y eso es igual que tenerla en plástico. Esto es para personas que las tengan vigentes (…) de igual manera, trae tanto su firma como un código QR que puede verificar cualquier persona, un oficial tránsito, alguien que quiera validar la identificación como una identificación oficial’, comentó.



Explicó que, si la licencia física se encuentra vencida, a partir del miércoles, se podrá circular con la licencia digital con vigencia de tres años generada en la APP CDMX, una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Con ello, dijo, no será necesario que las personas acudan de manera presencial para tener un nuevo plástico.



’En la APP CDMX, va a venir la nueva vigencia, que va a ser de tres años; en el momento que ustedes quieran y tengamos citas los vamos a notificar para que vayan a recoger su plástico con la vigencia que sacaron. ¿Qué significa esto? Que si tiene su licencia vencida van a poder seguir manejando en la Ciudad de México sin ningún problema, van a pagar directamente en línea y es como si hubieran ido a hacerlo en una oficina de Gobierno’, precisó.